FCSB se înfruptă de la Giurgiu

Astăzi au loc partidele decisive pentru calificarea echipelor româneşti în play-off-ul Ligii Europa. După cum se ştie, CFR Cluj va juca de la ora 20:00 la Stockholm cu echipa Djurgården una dintre cele mai titrate ale fotbalului suedez. O jumătate de oră mai târziu era programată la Giurgiu, partida dintre FCSB şi echipa Slovan Liberec (Cehia). Problemele deja cunoscute în lotul bucureştean devenit focat de infecţie cu noul coronavirus au făcut incertă programarea acestui meci. Reamintim,că marţi au fost testaţi pozitiv Buziuc, Coman (deja indisponibil), Moruţan, Creţu şi Briceag. Săptămâna trecută, au fost testaţi pozitiv portarul Vlad, Buş, Pandele, Ov.Popescu, Vînă, Tănase, Cristea, Olaru şi Miron, plus o serie de oficiali printre care antrenorul principal Anton Petrea.Aceste evenimente triste au făcut clubul bucureştean să solicite,ieri,de la UEFA o amânare de două zile a partidei. Forul european a refuzat această cerere, considerând-o a fi tardivă astfel că meciul se va juca.În plus, retestarea jucătorilor rămaşi valizi a dat rezultate negative astfel încât FCSB poate asigura numărul minim de jucători. Au fost testaţi şi cei descoperiţi infectaţi săptămâna trecută, dar rezultatele n-au fost cele aşteptate, singurii care au ieşit negativ fiind Florin Tănase şi antrenorul principal. Cu toate acestea-conform presei bucureştene- este posibil ca FCSB să transfere pe ultima sută de metri patru jucători de la Astra (echipă care pare a se stinge încet-încet): fundaşii Bruno, Graovac şi Dima, dar şi atacantul Valentin Gheorghe.Înregistrarea acestor noi jucători, ca şi a portarului ex-dinamovist Straton, legitimat acum câteva zile, este posibilă, datorită unei proceduri regulamentare suplimentare, introdusă de UEFA în condiţiile pandemiei. Astfel încât este greu de pronosticat un rezultat în faţa unei echipe, care în mod normal ar fi avut ca favorită echipa română. Până la închiderea ediţiei nici un canal românesc de televiziune nu a obţinut dreptul de a transmite meciul.

Referitor la meciul din Suedia, acesta va fi transmis de DigiSport şi Look Plus, iar clujenii nu anunţă probleme în lot. Conform obiceiului, antrenorul Dan Petrescu nu conteneşte să-şi laude adversara, mai ales că nu are amintiri plăcute din Suedia, Djurgården nu arată o formă deosebită: în ultimele şase meciuri oficiale, a înregistrat o singură victorie, cu modesta adversară din Gibraltar, în Europa League.Avantajul terenului, chiar dacă se joacă fără public, nu trebuie neglijat.