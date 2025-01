Felix Aftene, artistul ieșean mai bine vândut decât Salvador Dali. Date oficiale de la casele de licitații din 2024

Platforma Tudor-Art.ro, care monitorizează vânzările oficiale de artă realizate de casele de licitații din/în România, precum și cele ale galeriilor care fac publice vânzările oficiale de artă l-a plasat pe artistul ieșean pe locul al șaselea din top 100 cei mai vânduți în România în 2024, în timp ce Salvador Dali a fost abia pe locul 15 după încasările realizate din vânzarea lucrărilor care-i poartă semnătura.

Vânzările de artă semnată de Felix Aftene au dus la încasări de 255.800 euro, potrivit monitorizării realizată de Tudor-Art.ro. Platforma, care se prezintă ca fiind principalul serviciu de documentare în acest domeniu pentru cei aflați în căutare de informație de calitate pe piața oficială de artă din România, a calculat că pictorul care a obținut cei mai mulți ani din vânzările oficiale de artă realizate în țară anul trecut a fost Nicolae Grigorescu. Suma încasată în urma licitării picturilor sale a fost de 880.500 euro, în timp ce Nicolae Tonitza, cu vânzări de 802.933 euro, a fost al doilea cel mai vândut pictor pe piața de artă din România.

„Dintre artiștii în viață, am fost pe locul al treilea din România, iar în topul internațional realizat de artprice.com by Artmarket am urcat o mie de locuri, de la 3.558 în 2023, la locul 2.584 în 2024. Dar, să ne înțelegem. Dacă au fost vânzări de 255.000 euro, nu înseamnă că am și încasat eu toți acești bani. Nu sunt calculate doar vânzările realizate de mine, ci și cele ale lucrărilor care îmi poartă semnătura, aparțineau altor persoane și au fost vândute la licitație”.