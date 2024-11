Femeie de 49 de ani salvată în ultima clipă de o tânără doctoriță care a fost la locul și timpul potrivit

„Eram pe Esplanada Oancea când am văzut o femeie, din câte am înțeles din Galați, care era alături de tatăl ei bolnav. La un moment dat, s-a prăbușit la pământ și s-a învinețit foarte tare. Din fericire, în apropiere era o rezidentă care a reacționat imediat. A intervenit și i-a acordat primul ajutor până a sosit ambulanța. Din ce am văzut, femeia părea într-o stare destul de gravă și nu și-a revenit acolo pe loc, dar sunt convins că intervenția rapidă a tinerei i-a salvat viața”, a declarat Tiron Constantin, martor la eveniment.

Delia povestește cum, în jurul orei 16, se întorcea de la spital spre casă când, în curtea interioară a unui bloc, a observat o femeie care s-a prăbușit brusc la pământ. Realizând gravitatea situației, a alergat imediat spre locul incidentului. După ce a sunat la 112, aceasta a verificat semnele vitale ale femeii, care inițial respira, dar prezenta semne de afectare neurologică. Delia a observat că femeia avea convulsii și a așezat-o în poziția laterală de siguranță și a continuat să-i monitorizeze funcțiile vitale. La scurt timp, însă, femeia nu mai respira, fapt pentru care a început manevrele de resuscitare. A început cu masajul cardiac extern, aplicând cunoștințele sale medicale timp de zece minute, până la sosirea echipajului medical.

„În timp ce efectuam manevrele de resuscitare, era o doamnă lângă mine și am rugat-o să urmărească ceea ce făceam, în caz că aș fi obosit și ar fi fost nevoie să preia compresiile. Din fericire, nu a fost cazul, pentru că ambulanța a ajuns la timp. Când am ajuns, avea puls, dar după aproximativ 3-4 minute, pulsul a dispărut și a fost nevoie să încep manevrele de resuscitare. Privind retrospectiv, m-aș fi așteptat să mă panichez în acel moment. Totuși, pusă în fața situației, nu am simțit deloc panică. Dimpotrivă, am reușit să îmi blochez orice gând sau emoție negativă. Am acționat ghidată de pregătirea acumulată la cursuri, de experiența practică din spital și de lucrul cu pacienții în stare critică. În cadrul secției de terapie intensivă și al Clinicii de Cardiologie, întâlnim frecvent astfel de situații, în care pacienții se pot agrava brusc. Toate aceste experiențe m-au ajutat să îmi păstrez calmul și să mă concentrez exclusiv pe ce aveam de făcut pentru a o ajuta pe doamna respectivă. A fost, într-adevăr, o conjunctură favorabilă supraviețuirii, din toate punctele de vedere”, a explicat Delia.