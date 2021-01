Femeie strivită mortal de un Land Rover. A vrut să treacă strada prin loc nepermis

Femeia, de aproximativ 50 de ani, a încercat să treacă strada, însă nu s-a asigurat la traversare. Ea a fost prinsă sub roţile unui autoturism marca Land Rover. Ieri, victima încă nu fusese identificată de către poliţişti. “În jurul orei 6, prin apel 112, pompierii au fost înştiinţaţi despre producerea unui accident rutier pe E 85, în zona Castelului de apă. În urma accidentului rutier, o persoană a rămas blocată sub un autovehicul. La locul solicitării s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Roman cu o autospecială pentru descarcerare şi un echipaj cu ambulanţă SAJ. Pompierii, cu ajutorul echipamentelor pentru descarcerare, au extras de sub autoturism o femeie, fără semne vitale”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi. Autoturismul Land Rover era condus de către un bărbat din municipiul Iaşi, în vârstă de 29 de ani.