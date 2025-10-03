Femeile din vârful antreprenoriatului ieșean obțin profit mai mare decât bărbații

Într-un an plin de provocări pentru mediul de afaceri, am pus în oglindă rezultatele financiare din 2024 ale celor mai performante firme din Iași: top 11 companii cu acționariat exclusiv feminin versus top 11 companii cu acționariat exclusiv masculin. Ce am vrut să vedem? Cum se traduc cifrele de afaceri în profit, cum gestionează firmele datoriile și câți oameni lucrează în ele.

Rezultatele arată un contrast surprinzător: companiile cu acționariat feminin au obținut profituri aproape duble și au menținut datoriile mai mici, în timp ce firmele cu acționariat masculin au raportat rulaje mai mari și echipe de două ori mai numeroase.

Cele 11 firme conduse de femei au generat 67% din cifra de afaceri a firmelor masculine, dar au obținut peste două ori mai mult profit și au fost de trei ori mai profitabile în medie. În același timp, au avut echipe mult mai mici, reprezentând doar 39% din numărul total de salariați al firmelor masculine. Practic, firmele feminine combină eficiența și controlul costurilor cu stabilitatea financiară, în timp ce firmele masculine mizează pe rulaje mai mari și echipe extinse, dar cu o rentabilitate mai redusă.

Femeile din fruntea afacerilor ieșene: profit mai mare și echipe eficiente

Cele 11 firme cu acționariat feminin din județul Iași au înregistrat, împreună, o cifră de afaceri de peste 1,1 miliarde de lei și un profit de 111 milioane de lei, ceea ce le plasează pe o traiectorie solidă de creștere. Profitabilitatea medie de 10% arată că, pentru fiecare 100 de lei încasați, firmele reușesc să păstreze 10 lei ca rezultat net, semn că strategiile lor de business și controlul costurilor funcționează. În plus, datoriile totale s-au redus cu 9%, față de 2023, iar numărul angajaților a crescut cu 3%, până la un număr mediu de 752 de salariați în 2024.

sursă date: listafirme.ro

Performanțele pe domenii arată diferențe semnificative între sectoare. Urbioled SRL, din Valea Lupului, deținută de Ana Maria Ciotir, este lider pe piața echipamentelor electrice de iluminat. Firma a raportat o cifră de afaceri de 212,65 milioane de lei, în creștere cu 16%, iar profitul a explodat la 76,67 milioane de lei, cu 65% mai mult decât anul precedent. Datoriile companiei s-au redus cu 35%, iar echipa a crescut cu aproape jumătate. O evoluție solidă, care confirmă poziția de lider.

Pe partea de comerț auto, situația este mai mixtă. Auto Market SRL din Iași a avut o cifră de afaceri de aproape 158 milioane de lei, însă profitul a scăzut cu 12%, în timp ce datoriile au urcat cu 85%. Deși echipa a rămas stabilă, cu doar zece angajați, creșterea semnificativă a datoriilor rămâne un risc pentru compania deținută îîn proporții egale de antreprenoarele Ramona Monica Timpu și Nicoleta Loredana Veziniuc.

În contrast, Sunrise Motors SRL, din Lețcani, detinută de Sandra Felicia Gradinariu, a raportat o creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri, cu 53%, profit în creștere cu 29% și datorii reduse cu 25%, semnalând o evoluție sănătoasă.

Sectorul construcțiilor arată, de asemenea, performanțe notabile, dar și discrepanțe. Teoval & Co. SRL din Tg. Frumos (Diana Crețu) a înregistrat o scădere de 31% a cifrei de afaceri, însă profitul net a crescut cu 28%. Enviro Construct SRL, din Brătuleni, deținută de antreprenoarea Irina Sîrghi, a raportat o creștere impresionantă a cifrei de afaceri (+46%) și un profit mai mult decât dublu față de 2023 (4,7 milioane lei în 2024 față de 1,8 milioane lei în 2023), în timp ce datoriile au scăzut cu 21%, reflectând o gestiune eficientă. Enviro Construct SRL a fost deținută în trecut de fugarul Cristi Maftei.

În același sector, A.R.M. Grup Feroviar SRL a avut o creștere accelerată de 48% a cifrei de afaceri și 43% a profitului din „lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane”, dar datorii uriașe, care depășesc 24 milioane de lei, ceea ce poate fi un semnal de atenție pentru viitor.

Există și firme aflate în dificultate. Covial CVA SRL, din Podu Iloaiei, a înregistrat pierderi de aproape două milioane de lei și o reducere a personalului cu o treime, chiar dacă datoriile s-au redus semnificativ. Maria Busuioc, cea care deține această companie, a fost singura antreprenoare din top 11 firme cu actionariat exclusiv feminin din Iași din 2024 care a raportat pierdei (-1,8 milioane de lei).

Bio Ferma Agricolă SRL (Oana Varzariu) este tot o companie de top – cu un singur angajat, a realizat o cifră de afaceri de aproape 74 milioane de lei și areușit o creștere a profitului net cu 20% față de anul anterior, pâă la circa două milioane de lei.

Pe ansamblu, în rândul firmelor de top deținute de femei cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat anul trecut în construcții și comerțul auto, iar reducerile de datorii indică o gestionare eficientă a pasivelor.

Bărbații din topul ieșean: rulaje mari și echipe extinse, dar cu profit mai mic și datorii mai mari

Pe de altă parte, topul celor mai puternice 11 firme ieșene cu acționariat exclusiv masculin din județul Iași, a înregistrat o cifră de afaceri totală de aproape 1,65 miliarde de lei și un profit total de 51,6 milioane de lei. Creșterea medie anuală a cifrei de afaceri, de 12%, arată o evoluție stabilă pe ansamblu, în timp ce profitul a crescut cu 55% față de anul anterior.

sursă date: listafirme.ro

Cea mai mare cifră de afaceri a fost raportată de Media Rom Grup SRL, cu peste 209 milioane de lei, urmată îndeaproape de Quatro Grup Distribution SRL (208 milioane lei) și Marcel SRL (179 milioane lei).

Deși aceste companii domină topul valoric, evoluțiile lor financiare sunt diferite: de exemplu, Media Rom Grup SRL, deținută de Ioan Melinte (98%) și Ioan Gafencu (2%) a înregistrat o scădere de 11% a profitului, iar datoriile au crescut cu 15%, semnalând că stabilitatea financiară a firmei poate fi pusă la încercare. În schimb, Quatro Grup Distribution SRL (intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun) a obținut un profit în creștere cu 16%, cu o creștere moderată a datoriilor (5%), iar Marcel SRL, specializată în prelucrarea si conservarea cărnii, a raportat creșteri consistente atât la profit (+96%), cât și la datorii (+20%).

Unele companii au înregistrat creșteri spectaculoase, însă pe fonduri foarte mici sau cu echipe extrem de reduse. Helpvolt Instal SRL s-a remarcat printr-un profit aproape de 40 de ori mai mare decât în anul precedent, deși are doar trei angajați, ceea ce ridică întrebări despre sustenabilitatea acestei performanțe pe termen lung. Iar cifra de afaceri a crescut cu 3941%, de la aproape trei milioane de lei în 2023, la 115,6 milioane în 2024.

Sectorial, firmele cu activități în comerțul cu combustibili, comerțul cu produse alimentare și băuturi, precum și construcțiile rezidențiale și nerezidențiale domină topul, în timp ce producția de alimente și patiserie apare cu performanțe solide, dar mai echilibrate. Echipele variază mult ca mărime: de la doar trei angajați la Helpvolt Instal SRL, la 629 de angajați la Brio Group SRL, iar productivitatea și profitabilitatea se resimt direct din aceste diferențe.

Datoriile totale ale celor 11 firme cu acționariat exclusiv masculin au crescut cu 15% în interval de un an, atingând aproape 459 milioane de lei, ceea ce arată că multe companii au apelat la finanțări externe pentru extindere sau s-au confruntat cu presiuni de cost. În același timp, numărul total de salariați a scăzut ușor (-4%), indicând că restructurările sau optimizările de personal au făcut parte din strategia firmelor pentru menținerea profitabilității.

În ansamblu, top 11 firme cu acționariat masculin din Iași în 2024 reflectă un mediu de afaceri dinamic, în care creșterile spectaculoase coabitează cu provocările financiare și riscurile generate de datoriile în creștere.

Analiza celor 22 de firme de top din Iași în 2024 arată că succesul nu depinde neapărat de dimensiunea echipei sau de cifra de afaceri, ci de modul în care se gestionează profitul și datoriile. Firmele cu acționariat feminin demonstrează că se poate obține performanță ridicată și stabilitate financiară, chiar cu echipe mai mici, în timp ce firmele cu acționariat masculin evidențiază capacitatea de creștere rapidă și rulaje mari, cu riscurile aferente.

Publicitate și alte recomandări video