Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat saptamana aceasta, cu unanimitate, cererea de pensionare a procurorului Flavius Craznic, fost avocat reintors in magistratura si apoi pensionat de urgenta pentru a beneficia de pensie speciala.

Avocatul Flavius Craznic a revenit in magistratura in 7 decembrie 2020, ziua in care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind numirea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi.

Cu un an inainte, el a facut o cerere de a se intoarce pe functia de procuror, fara concurs sau examen, intr-o functie vacanta de procuror la PICCJ sau la alt parchet din tara. Solicitarea sa a fost respinsa de procurorii din CSM, asa ca fostul magistrat a dat in judecata Sectia. Atat Curtea de Apel Bucuresti si apoi Instanta Suprema, au obligat CSM sa-l reincadreze pe Flavius Craznic, desi legea spune clar ca CSM "poate" dispune reincadrarea unui magistrat in functie, nicidecum nu obliga Sectia sa faca acest lucru.

"Obliga paratul Consiliul Superior al Magistraturii sa emita o hotarare prin care sa admita cererea reclamantului de numire in functie vacanta de procuror, fara concurs sau examen, in conditiile art 331 din Legea nr.303/2004 si sa inainteze propunere in acest sens catre Presedintele Romaniei", se arata in decizia Instantei Supreme.

In faza de fond a procesului, la Curtea de Apel Bucuresti, judecatorii au aratat ca decizia CSM de respingere a cereriii de reprimire in magistratura nu este corespunzator motivata. "Nu se explica rationamentul pentru care s-a ajuns la concluzia ca nu este oportuna numirea", sau "nemotivarea oportunitatii nu trebuie sa lase impresia unui exces de putere" sunt doar cateva concluzii in acest sens ale CAB.

