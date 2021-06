Fermierii se așteaptă la producții normale de cereale în ciuda ploilor sau secetei

Ploile abundente din ultima perioadă sau, dimpotrivă, lipsa lor, în unele zone, şi vântul în rafale influenţează semnificativ nivelul recoltelor şi, după optimismul de la începutul primăverii, când agricultorii sperau la producţii record, de peste 30 de milioane de tone de cereale, acum sunt mai rezervaţi şi cred că 2021 va fi un an cu producţii „normale“. Într-o ţară care stă la mila ploii, normalul nu înseamnă însă foarte mult.

„În Oltenia, acolo unde s-au recoltat o parte din culturile de grâu şi orz, există o depreciere de calitate din cauza ploilor, iar în Bărăgan vom recolta puţin mai târziu, pentru că nu s-au dezvoltat suficient plantele. Altfel, din cauza ploilor, avem zone afectate punctual, pe marginea râurilor, circa 10.000 de hectare, din cele peste 2 milioane cultivate cu grâu în acest an. La nivel macroeconomic impactul este mic, şi, în plus, un an cu precipitaţii bune înseamnă producţii mai mari la hectar, deci compensează pierderile de pe o suprafaţă mică“, a explicat Ştefan Gheorghiţă, acţio­nar al companiei Triagroexim, care cultivă circa 600 de hectare cu cereale în judeţul Brăila.

