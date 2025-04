Fertilizarea in-vitro: sute de familii din Iași ținute „în șah” de două ministere care joacă ping-pong cu un important program național

Începând cu 1 decembrie 2024, programul național de fertilizare in vitro (FIV), finanțat inițial de Ministerul Familiei, a fost suspendat temporar, iar cuplurile care așteptau finanțare nu au putut depune noi dosare pentru acest an. Această situație creează incertitudine pentru numeroase cupluri care depind de acest sprijin pentru a putea urma tratamentele de fertilizare.

Medicii și asociațiile de infertilitate trag un semnal de alarmă cu privire la întârzierile care afectează procesul, iar mulți pacienți așteaptă cu nerăbdare reluarea programului, având în vedere că aceasta poate fi ultima lor șansă de a deveni părinți.

Două programe, gestionate de două ministere

La nivel național există două programe pentru fertilizare in vitro (FIV): unul gestionat de Ministerul Sănătății și celălalt inițiat de Ministerul Familiei, care acum face parte din Ministerul Muncii. Programul Ministerului Sănătății este mai restrictiv și mai puțin accesat, deoarece impune mai multe condiții și oferă un sprijin financiar mai mic. Acesta acoperă 10.000 de lei, dar nu permite proceduri cu ovocite donate, iar vârsta maximă pentru accesare este 40 de ani.

În schimb, programul Ministerului Familiei (actual Minister al Muncii) este mult mai accesibil și mai avantajos pentru pacienți. Acesta oferă 15.000 de lei, din care 10.000 de lei pentru procedura FIV și 5.000 de lei pentru medicamente. Din acest motiv, majoritatea pacienților aleg acest program, deoarece este mai simplu de accesat și oferă un sprijin mai mare.

Medicii sunt îngrijorați cu privire la funcționarea programului de fertilizare in vitro (FIV) în acest an, deoarece Ministerul Familiei a fost preluat de Ministerul Muncii. Începând cu 1 decembrie 2024, nu s-a mai putut depune niciun dosar pentru finanțare, iar acum, la începutul lunii aprilie, situația rămâne neschimbată. Deși există vouchere și finanțare alocată pentru acest an, programul nu a fost încă reluat, fiind blocat în procesul de avizare interministerială, unde ar putea rămâne timp de până la opt luni. Medicii subliniază că FIV nu este o procedură care se poate face de pe o zi pe alta și că anul trecut, în doar câteva luni, aproape 9.000 de dosare au fost depuse pentru finanțare. Întârzierile actuale creează incertitudine pentru cuplurile care își doresc un copil și depind de acest sprijin.

„Un lucru fără precedent în România. Nu ministerul a obținut banii, ci noi, pacienții”

„Anul trecut, finanțarea pentru programul FIV a fost pierdută la Ministerul Familiei, însă a fost recuperată datorită presiunii făcute de pacienți, un lucru fără precedent în România. Nu ministerul a obținut banii, ci noi, pacienții. Printr-o operațiune de advocacy, am reușit să obținem, în mod excepțional, finanțare din fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului. În săptămâna Paștelui, i-am trimis 700 de mesaje, iar în final, a fost deschisă această «pușculiță secretă», pentru că, inițial, nu exista buget. Practic, ne-au dat bani din fondul de rezervă. Anul acesta, teoretic există finanțare, dar nu există interes pentru a accelera procesul. Suntem la începutul lunii aprilie și programul încă nu a fost demarat. Ce facem, îl pornim abia în toamnă? Apoi ne vor spune că s-au cheltuit banii… dar FIV nu se face de pe o zi pe alta”, a declarat Nicoleta Brunel, fondatoarea Asociației SOS Infertilitate.

„Nouă din zece cupluri depind de această finanțare”

Dr. Adrian Borș, medic ginecolog la Clinica Atentica, specializat în infertilitate și medicină reproductivă, atrage atenția că întârzierea programului de fertilizare in vitro pune pe pauză multe cupluri care își doresc un copil. Mulți pacienți așteaptă reluarea finanțării pentru a putea începe tratamentul, ceea ce le afectează planurile și speranțele. Deși decontarea nu se face imediat, fondurile sunt alocate și procesul funcționează. Programul a fost activ timp de doi ani sub Ministerul Familiei.

„E corect să folosesc timpul trecut, pentru că în momentul de față lucrurile sunt oarecum în ceață. În momentul de față, programul Ministerului Sănătății este teoretic funcțional, însă se așteaptă aprobarea bugetului național, ceea ce întârzie procesul. Chiar și așa, este clar că acest sprijin este esențial, având în vedere că nouă din zece cupluri depind de această finanțare pentru a putea începe tratamentele pentru infertilitate”, a subliniat prof.dr. Bogdan Doroftei, directorul medical al Maternității „Cuza-Vodă” din Iași și fondatorul Centrului de Fertilitate ORIGYN.

Poziția Ministerului Muncii

„Ca urmare a desființării Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin OUG nr.153 din 23.12.2024, „Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității” a fost preluat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. În acest context, a fost necesară modificarea proiectului de act normativ și reluarea circuitului de avizare interministerială.

MMFTSS înțelege importanța reluării acestui Program și în acest an pentru cuplurile și femeile singure care își doresc copii, dar care, din motive medicale, nu îi pot avea și apreciază că sprijinul acordat nu este doar financiar, ci și moral, întrucât măsura reduce presiunea financiară și emoțională asupra familiilor și persoanelor care se confruntă cu probleme de infertilitate.

De asemenea, în contextul în care timpul este un factor hotărâtor în lupta cu infertilitatea, MMFTSS întreprinde toate demersurile necesare pentru a accelera procedura de avizare interministerială, menținând o comunicare constantă cu celelalte instituții avizatoare.

După finalizarea acestei etape, urmează cea de elaborare a normelor metodologice de aplicare a Programului, prin care se vor stabili procedura de înscriere a solicitanților, criteriile de eligibilitate, documentele necesare înscrierii, dar și alte aspecte necesare. Acest document va urma același parcurs, respectiv: etapa de transparență decizională, circuitul de avizare interministerială și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Implementarea Programului se va realiza după finalizarea acestor etape”, a transmis Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru „Ziarul de Iași”.

