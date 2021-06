Festival SFR: Ion Caramitru este invitatul special de anul acesta Ediția 2021 va avea loc în perioada 11-15 august

Ediția cu numărul 12 a festivalului Serile Filmului Românesc îi este dedicată actorului și regizorului Ion Caramitru. Între 11-15 august 2021, artistul va fi prezent la Iași, alături de colegi de scenă, prieteni, actori, regizori sau scenariști, pentru întâlniri cinematografice și discuții cu spectatorii.

„Ca la fiecare ediție SFR, surprindem publicul cu invitați de renume ai teatrului și cinematografiei românești. După Mircea Daneliuc, Mircea Diaconu, George Mihăiță, Cristian Mungiu, Victor Rebengiuc, Florin Piersic și Horațiu Mălăele, a venit momentul să dedicăm ediția de anul acesta maestrului Ion Caramitru, în semn de recunoștință și apreciere pentru întreaga sa activitate, ca artist și promotor al creațiilor culturale. Este o reală plăcere că a ales să fie alături de noi, mai ales că este un nume strâns legat de valorile Iașului. Spectatorii vor avea ocazia să vizioneze, chiar în prezența actorului, o serie de producții unde Ion Caramitru interpretează roluri magistrale”, menționează Andrei Giurgia, directorul SFR.

Retrospectiva Ion Caramitru va cuprinde, printre altele, următoarele filme:

● Porțile albastre ale orașului - regia Mircea Mureșan (1975)

● Ștefan Luchian - regia Nicolae Mărgineanu (1981) - Proiecție aniversară în prezența echipei - 40 de ani de la lansare

● Întunecare - regia Alexandru Tatoș (1985)

● Amen - regia Costa-Gavras (2002)

„Întâi de toate, nu am încotro, trebuie să spun cât de bucuros sunt să revin la Iași. Am mai spus-o, deci dacă o mai spun acum încă o dată, este pentru că îmi doresc ca eu însumi să îmi stabilizez sentimentele. Când vin la Iași, vin acasă. Când veneam la Iași, veneam pentru Eminescu, pentru publicul de acolo, veneam cu spectacolele Teatrului Bulandra, apoi cu cele ale Teatrului Național din București și de fiecare dată aveam sentimentul că acolo se petrec apropieri sufletești cu totul aparte. Iată-mă, acum, pentru perioada 11-15 august, invitat la Serile Filmului Românesc. (...) După alte calculații, aflu că e a 12-a ediție a acestui festival, ceea ce nu e de ici, de colea. Dorindu-i festivalului viață lungă, dorindu-i publicului din Iași, pe care abia aștept să îl revăd, o prezență cât mai masivă la acest festival. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc orașului și voi fi sigur acolo, între 11-15 august, pentru retrospectiva de film Ion Caramitru”, precizează Ion Caramitru, în calitate de invitat special.

DESPRE ION CARAMITRU

Cu roluri principale în peste 40 de filme româneşti, americane, britanice, irlandeze sau franceze, Ion Caramitru este unul dintre cei mai cunoscuți actori români, cu un talent autentic și incontestabil. Printre cele mai importante roluri în cinematografie se numără: Comoara din Vadul Vechi (1964) - argatul Ion Dohotaru, Porțile albastre ale orașului (1974) - tunarul Șerbănescu, Ștefan Luchian (1981) - Ștefan Luchian, Stejar-extremă urgență (1974) - maiorul Werner von Richter, Punga cu libelule (1981) - chestorul poliției, Liceenii (1986) - profesorul Socrate, Extemporal la dirigenție (1988) - profesorul Socrate, Întunecare (1986) - Radu Comșa, Jude City (1991), A Question of Guilt (1993), An Exchange of Fire (1993) - Oscar Karel, Misiune Imposibilă (1996) - Zozimov, Two Deaths (1995), Deep Secrets (1996) - Caine, Amen (2002) - Contele Fontana.

Premiat cu numeroase distincții și premii pentru rolurile care i-au consacrat activitatea neîntreruptă, Caramitru se bucură de colaborări permanente cu instituţiile din România pentru roluri importante în spectacolele din repertoriu şi regie de spectacole. A interpretat mai mult de 60 de roluri în piese de teatru și a semnat regia mai multor producții.

În același timp, Ion Caramitru conduce activitatea Teatrului Național „I. L. Caragiale” București și este președinte UNITER (Uniunea Teatrală din România - București), prilej cu care urmărește valorificarea potenţialului culturii şi a patrimoniului cultural.

PARTENERI MEDIA: Europa FM, AGERPRES, TVR Iași, TVR Moldova, Radio România Iași, Radio România Cultural, Ziarul de Iași, Viva FM, Iași TV Life, Cinemaraton, MovieNews, Radio HIT, Zile și Nopți, Suplimentul de cultură, Evenimentul Regional al Moldovei, inOras.ro, Apollonia TV, Munteanu

RESURSE ONLINE SFR