Festivități

Nu e zi lăsată de la Dumnezeu care să nu fie folosită ca omagiu adus unei categorii sociale, unei profesiuni, unor ființe necuvântătoare, dar blânde și trăitoare în preajma omului. Vedeți cum se umple Facebook-ul cu fotografii de pisici de Ziua Pisicii ca să vă convingeți (am dat eu însumi cuvenitul obol acestui obicei). În România, sărbătorile de iarnă înseamnă că totul se oprește vreme cam de două săptămâni, Crăciunul și revelionul fiind de fapt niște jaloane menite să ne amintească, dacă prin absurd am uitat, că suntem în sărbătoare și că până și statul se conformează, dându-ne zile libere. Că tot am amintit de spinoasa problemă a zilelor nelucrătoare: ele nu vor fi niciodată destule, fapt pentru care omul consideră că e firesc să-și acorde zile libere cu de la sine putere.

Este deschiderea anului universitar o astfel de festivitate? Cu siguranță, și de altfel studenții o sărbătoreau, de regulă, prin neparticiparea la cursuri (era un pact tacit între ei și cadrele didactice). În vremurile (vai, îndepărtate) studenției mele se mergea la o bere, colegii regăsindu-se după o pauză destul de lungă. Nu toată lumea avea șansa să fie liber. Deschiderea anului universitar aducea și răspunsul la o întrebare care teroriza „organele” de partid și toți factorii de conducere din universități: vine Tovarășul la Iași? Ceaușescu avea prostul obicei de a onora cu prezența lui unul din centrele universitare, ocazie cu care făcea băi de mulțime, vizita un combinat industrial și rostea discursuri kilometrice. Pentru notabilitățile locale era o adevărată performanță să asigure o prezență studențească vizibilă, să mobilizeze oamenii muncii și să-i înșire pe traseul pe care urma să se deplaseze Marele Om. Cu elevii era mai simplu, școala începuse deja. Toată această mascaradă trebuia să pară credibilă (n-avea cum să fie) și să dea iluzia spontaneității (misiune imposibilă).

Deschiderea anului universitar a început apoi să fie marcată de un curs ținut în aula mare de către un profesor de prestigiu. Era, desigur, un mod mai firesc și mai academic de a sublinia solemnitatea momentului. Nu știu care erau reacțiile și gândurile studenților care participau la acest ceremonial, ce risca uneori să fie plicticos. Oricum, era un „prag” ce trebuia depășit.

Dar poate că cea mai frapantă și mai tonică imagine legată de deschiderea anului universitar era – și este – animația de pe străzi. Orașul se umplea de tineri, prilej de a vedea o dată în plus cât de importantă, cât de vitală este în Iași prezența studenților. Iar acum, de câțiva ani încoace, a apărut un element nou: revenirea la cursuri aduce cu sine o circulație automobilistică pe cale să devină sufocantă. Știu, orașele noastre n-au fost gândite pentru ca pe străzi să se înșiruie mii de mașini. Dar dacă fenomenul s-a produs, nu se poate face nimic pentru ca el să fie cât de cât suportabil? Felul în care se construiește la Iași, solicitarea excesivă a câtorva artere, convingerea bizară a unor edili cum că un cartier precum Copoul poate fi extins la infinit inspiră cele mai mari îngrijorări.

Iar o sărbătoare, oricât de frumoasă, nu poate ține piept claxoanelor și gazelor din tobele de eșapament.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

