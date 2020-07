Fetele din tenis fug de America

Ultimele două câştigătoare ale turneului US Open, Bianca Andreescu, locul 6 WTA, care s-a impus în 2019, şi Naomi Osaka, locul 10 WTA, care a triumfat în 2018, ar putea să nu participe la ediţia din acest an. Cu câteva zile înaintea închiderii listei pentru tabloul principal (3 august), ele nu sunt înscrise în competiţie, nici la turneul de la Cincinnati, mutat la New York, în săptămâna premergătoare US Open,

Pentru turneul de la Cincinnati, lista jucătoarelor direct acceptate pe tabloul principal a fost finalizată luni.În timp ce decizia finală dacă turneul va fi organizat sau nu ar trebui să fie luată până la sfârşitul acestei săptămâni, mai multe jucătoare din Top 10 WTA plănuiesc să nu ia startul la turneul de Grand Slam de la New York. Nici primele două clasate în topul mondial, australianca Ashleigh Barty şi Simona Halep şi nici ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA, nu s-au înscris până acum la vreuna dintre cele două competiţii americane.

Alte jucătoare, precum croata Petra Martic (15 WTA), şi sportiva chineză Wang Qiang (29) nu vor juca la Cincinnati, dar intenţionează să evolueze la US Open, dacă turneul se va ţine. Întrerupt de pandemia de coronavirus, circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA Internaţional. US Open ar trebui să se desfăşoare la datele iniţiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros,a fost programat iniţial între 24 mai şi 7 iunie, a fost amânat pentru 20 septembrie - 4 octombrie. Turneul de la Wimbledon a fost anulat.

În altă ordine de idei, japonezii au anunţat că turneul WTA Pan Pacific Open de la Osaka, prevăzut în noiembrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus.Turneul fusese deja amânat din septembrie în noiembrie, însă în cele din urmă a fost anulat. Anul trecut competiţia a fost câştigată de Naomi Osaka. Cu puţine zile în urmă s-a anunţat că turneele de toamnă din China au fost anulate, ca şi Turneul Campioanelor de la Wuhan