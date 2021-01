Fie ca…Anul 2021 să fie anul tău!

Cu toţii avem aşteptări de la noul an în care tocmai am păşit. Expectanţele noastre s-ar putea reduce la un singur concept, cel de ”libertate”. Reţelele de socializare au fost încărcate de urări către cei dragi (familie, prieteni, simpli cunoscuţi), despre care am putea spune că seamănă mai curând cu îndemnuri adresate necunoscutului: ”Fie ca anul 2021 să fie mai bun!” Certitudinile sunt inexistente, iar oamenii, mult prea obosiţi, mai pot doar să spere. Ceea ce se omite, este că noul an va fi la fel ca oricare dintre cei precedenţi, dacă abordarea noastră se modifică în funcţie de context, într-un mod valorificator.