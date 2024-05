Fiecare al 100-lea ieșean candidează la locale. Care sunt comunele cu cei mai mulți candidați?

În județul Iași sunt înregistrate exact 8007 asemenea candidaturi, cu aceeași mențiune că cei mai mulți aspiranți la primele funcții apar și pe listele de la consilii.

PNL și PSD au liste complete pentru aproape toate cele 99 de consilii din județ – cel județean și cele locale. Cu unele excepții în fiefurile unuia sau altuia – comuna Ion Neculce, „a PSD”, sau comuna Tansa, „a PNL”, de exemplu. Ici-colo mai apar și alte formațiuni politice cu asemenea liste complete.

Nouă pe loc

Alături de municipiul Iași, comuna Bârnova are la fel de mulți pretendenți la mandatul de primar: 9. La Rediu și la Valea Seacă sunt câte 8 candidați, iar la Pașcani, Aroneanu, Bălțați, Lețcani, Mircești, Răducăneni și Ruginoasa s-au înscris câte 7 aspiranți la funcția de primar.

În Valea Seacă e cea mai mare concurență de liste, din partea a 9 formațiuni politice, pentru cele 15 mandate de consilier. În alte trei comune, Răducăneni, Rediu și Ruginoasa, competiția pentru CL ajunge să numere nouă poziții de start doar cu ajutorul candidaților independenți.

PSD și PNL, umăr la umăr

PNL a înscris 1.848 de candidaturi la CJ, primării și consilii locale, cu doar câteva mai puține decât a înscris PSD, 1.853.

AUR are 1.228 de poziții vizate la conducerea administrațiilor locale din județ, PMP, 1.051 (atât în cadrul Alianței Dreapta Unită, cât și separat), iar USR, 768.

Sunt înscriși în competiția de la locale și 21 de independenți, dintre care doi atacă și mandatele de primar (la Lespezi și Rediu). Ceilalți râvnesc să fie aleși ori consilieri, ori primari.

Cei mai puțini candidați prezintă Polul Suveranist (25), Partidul Societății Ieșene – care concurează doar în municipiul Iași (35), Partidul România – Echitate, Comunitate, Onestitate, care de asemenea nu se depărtează de Iași (48), și Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” (69).

Școala din Petroșica are cea mai mică secție de votare

Cea mai mică secție de votare pregătită pentru alegerile din 9 iunie este cea de la școala generală din satul Petroșica. Cătunul e situat în nordul județului, aici se ajunge dinspre Coarnele Caprei pe un drum cu piatră – care se și termină în mica localitate. Mai departe, drumul e doar de pământ până la Bădeni (Scobinți).

La Petroșica, sunt așteptați să vină să voteze doar 57 de alegători. La grădinița cu program normal de la Recea (Țibănești) sunt deja peste 100 de votanți – 102, mai exact, iar la Voinești secția nr. 783 va fi deschisă într-un imobil proprietate privată pentru 109 alegători.

Autoritatea Electorală știe mai multe decât Evidența Populației

De altfel, în tot județul sunt 783 de secții de votare pentru cei puțin peste 807 mii de alegători. O treime dintre acestea, 261, se află în municipiul Iași. Amintim că ultimul recensământ „a numărat” 760 de mii de ieșeni rezidenți la 1 Decembrie 2021, în vreme ce populația după domiciliu din tot județul este de circa un milion de persoane. Cât privește numărul oficial de alegători, la începutul anului acesta era 807.640.

Așa cum am mai relatat, am solicitat celor de la Evidența Populației – inclusiv la București, la Ministerul Afacerilor Interne, în subordinea căruia se află acest serviciu – precizări privind numărul vizelor de rezidență/ de flotant eliberat în primul trimestru al acestui an în județul Iași, dar nici până acum nu am primit răspuns. Vom reveni și cu aceste informații, dacă le vom primi.

La Colegiul Racoviță va fi iarăși coadă

Pe de altă parte, cea mai aglomerată secție de votare este cea cu nr. 235, care va funcționa la Colegiul Național „Emil Racoviță”. Pe listele de votanți de aici figurează 2049 de nume, potrivit informațiilor făcute publice de Autoritatea Electorală Permanentă. Peste 1900 de alegători sunt arondați unor secții din Lețcani (1996, la școala gimnazială din localitate), Miroslava (1971 la sala de sport din localitatea reședință și 1964 la grădinița cu program normal din Horpaz), la Deleni, Valea Lupului, la Tg. Frumos (Casa de Cultură) și la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani.

Pe de altă parte, cea mai mare diferență între numărul votanților de pe listă și cei care au alt document decât carte de identitate apare la secția nr. 20 de la Școala gimnazială „Ștefan Bârsănescu”: 530, adică mai mult de o treime, se vor legitima cu buletine vechi, pașaport sau cu adeverință/carte de identitate provizorie. O diferență similară se regăsește la două secții de la Școala „George Călinescu” din Dacia (459, la ambele).

Primii câștigă cei din secțiile de votare

Bătălia a fost mare și pe șefia secțiilor de votare: 3.343 de candidați pentru cele 1586 locuri de președinți și locțiitori din secțiile din județ. La tragerea la sorți computerizată de ieri a fost o concurență mai mare de 2/loc la nivel de județ, respectiv aproape 3/loc pentru municipiul Iași, municipul Pașcani sau în comune precum Ciurea și Miroslava. Mai puțin solicitate au fost Lungani și Podu Iloaiei, de exemplu, doar ceva mai mult de un candidat pe un loc.

Trebuie menționat că președintele unei secții de votare și locțiitorul său sunt răsplătiți cu 330 de lei/zi, sumă impozabilă cu 10 la sută, la care se adaugă decontarea transportului. E mai puțin decât indemnizația președintelui Biroului Electoral Central (350 lei/ zi, timp de două luni) și mai mult decât banii pe care îi primesc ceilalți membri ai birourilor electorale, informaticienii și personalul auxiliar – în care sunt incluși statisticienii (170 lei/zi).