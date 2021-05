Fiica lui Snoop Dogg a încercat să se sinucidă acum câteva săptămâni

Fiica rapperului Snoop Dog (49 de ani) a încercat să se sinucidă. Într-o înregistrare video postată pe o rețea socială, Cori Broadus (21 de ani) a făcut dezvăluiri șocante despre sănătatea sa mintală. La câteva săptămâni după ce a încercat să se sinucidă, ea a făcut mărturisirile.

”Cred că asta are rădăcini în copilăria mea. Am crescut cu doi frați cu pielea deschisă la culoare. Și eram singura cu pielea închisă. Aveam kilograme în plus. Am avut lupus la șase ani, eram cu greutate în plus din cauza la steroizi. Am fost mereu tristă și deprimată din cauza sănătății mele. Suferi și nu știi ce se întâmplă. Îi vezi pe frații tăi și alți membri ai familiei tale și zici: De ce?”.

Cori a mai povestit că a fost dusă la un spital de psihiatrie. Că a avut impresia vă nu are nici un scop. Că se ocupa numai de probleme de sănătate și oamenii nu o înțeleg.

”Am încercat să-mi pun capăt zilelor, dar voi și familia mi-ați dat un scop și m-ați ajutat să înțeleg că viața e mai mult decât lucrurile materiale și că trebuie să continuăm să înaintăm când avem încercări. Mulțumesc”, a mai scris fiica rapperului pe rețeaua socială.

