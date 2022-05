Filiala PNL Iasi organizează cele mai ample evenimente dedicate împlinirii a 147 de ani de la înființarea PNL, dupa București (P)

Astăzi, începând cu ora 13.00, debutăm seria evenimentelor propuse în Săptămâna liberală cu lansarea broșurii „Istoria Partidului Național Liberal” și vernisajul expoziției „Dinastia Brătienilor și nașterea liberalismului românesc”, la sediul PNL Iași.

Mâine, 23 mai, începând cu ora 08.00, vă așteptăm la Centrul Regional de Transfuzii Iași, unde liberalii ieșeni se vor organiza într-o amplă campanie de donare a sângelui – Împreună pentru viață, iar de la ora 12.00, vă așteptăm să vizitați expoziția pe care am pregătit-o în fața sediului nostru.

Marți, începând cu ora 10.30, vom depune coroane de flori la statuile I.C. Brătianu, Ion I.C. Brătianu și Nicolae Gane, apoi, începând cu ora 12.00, deschidem larg ușile sediului PNL Iași pentru vizitatorii curioși în cadrul Zilei porților deschise, iar începând cu ora 16.00, ne vom întâlni la un flashmob prilejuit de împlinire a 147 de ani de la înființarea PNL.

Miercuri, continuăm seria expozițiilor și vom organiza, începând cu ora 17.00, la sediul PNL Iași, o dezbatere despre cum percep tinerii liberalismul, eveniment la care îi așteptăm pe toți tinerii ieșeni curioși să afle din culisele politicii liberale, ori care la un moment dat, își doresc să se implice în viața societății.

Joi, 26 mai, pe lângă obișnuita expoziție, vă așteptăm să participăm împreună la dezbaterea “Liberalismul economic. De la Teorie la politici guvernamentale”, la sediul PNL Iași, începând cu ora 18.00. Vă invităm să aflați despre viziunea liberală despre economie și politicile guvernamentale care derivă din principiile liberalismului.

Vineri, 27 mai, ne mutăm la Pașcani, unde locuitorii celui de-al doilea municipiu ca mărime din județ vor putea vizita expoziția noastră, la Casa de Cultură Pașcani, începând cu ora 12.00, iar tot aici, de la ora 14.00 vă, invităm să participați la dezbaterea Istoria Liberalismului în România, o incursiune în trecutul marcat de cele mai importante realizări istorice de ale căror nume se leagă Partidul Național Liberal.

Sâmbătă, 28 mai, ne găsim la Hotel Ramada, începând cu ora 10.30, la dezbaterea organizată cu sprijinul colegelor noastre de la Organizația Femeilor Liberale Iași: “Să restabilim împreună echilibrul socio-profesional post pandemic”, unde vom căuta împreună soluții pentru recuperarea sectorului privat, grav afectat de efectele provocate de pandemie. Mai apoi, începând cu ora 13.00, la sediul PNL Iași vă invităm la dezbaterea aplecată pe politici locale de bună practică “Administrația publică locală și societatea civilă”.

Duminică, 29 mai, încheiem seria de evenimente dedicate Săptămânii liberale la Muzeul Mihai Eminescu din Iași, unde vă așteptăm la o interesantă prezentare de cărți și lecturi liberale.

“Din 1875 ne aflăm în slujba românilor şi de istoria noastră se leagă unele dintre cele mai importante momente din istoria modernă a României: obținerea independenței de stat, ridicarea României la rang de regat, Războiul de întregire a neamului și crearea României Mari, adoptarea Constituției din 1923 sau relansarea economică după criza din 1929–1933. Nicio altă organizație politică nu își respectă istoria așa cum o face Partidul Național Liberal, pentru că doar prin cunoașterea trecutului vom învăța să facem un viitor mai bun. PNL demonstrează prin asta ce îl diferențiază de celelalte partide, care și a adus aportul la istoria României. PNL are și astăzi o misiune istorică de a moderniza România, de a dezvolta comunitățile. Acest lucru se va vedea și în 2024, la Iași, unde, prin rezultatele administrației liberale vom convinge și, pe lângă numărul de localități unde avem primari și unde performăm, vom reuși să câștigăm și mai multe mandate. Începând de astăzi, colegii mei din toate organizațiile noastre au pregătit numeroase activități dedicate ieșenilor pentru că, în definitiv, despre asta este vorba în cadrul Săptămânii liberale, și anume să dezbatem, să schimbăm idei, să fim alături de ei și, poate cel mai important, să învățăm unii de la alții. Chiar dacă suntem la ceasul aniversar a împlinirii a 147 de ani de la înființarea PNL, astăzi nu este vorba doar de istorie, de trecut, ci cu atât mai mult despre viitorul la care vom putea clădi cu bună credință. Am încredere că fiecare activitate pe care o organizăm va fi un câștig pentru ieșeni, prin răspunsurile și informațiile pe care le vom putea oferi în dezbaterile noastre, fie prin campania de donare de sânge la care vă așteptăm în număr cât mai mare, într-o perioadă în care mulți cetățeni din România, cât și victimele războiului nemilos din Ucraina au atât de mare nevoie.”, a declarat Alexandru Muraru, președintele PNL Iași.