„FILIT face ca Iașul să fie capitala literară pe care scriitorii români nici măcar nu îndrăzneau să o viseze”. Un incitant interviu cu scriitorul Radu Vancu

„Ce mă doare e faptul că văd posibilitățile neîmplinite ale României. Văd cum România e, pe de o parte, un stat de succes, continuă să existe pe când alte state europene au dispărut. E un stat tot mai prosper, e tot mai european, în sensul real al cuvântului. Frustrant este că e la jumătate din potențialul ei sau poate chiar mai puțin”, afirmă Radu Vancu, poet și prozator român, într-un interviu acordat pentru „Ziarul de Iași”.

Invitat al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), organizat în perioada 22-26 octombrie, Radu Vancu a vorbit despre rolul literaturii într-o lume dominată de tehnologie, despre locul poeziei în ziua de azi, despre relația dintre scris și vindecare, dar și despre implicare civică și realitățile României.

Ce înseamnă să fiți poet contemporan în România?

Pe de o parte, într-adevăr, e exasperant să vezi că există atât de multă literatură în lume, atât de multă literatură extraordinară produsă în contemporaneitate, iar interesul pentru ea e tot mai periferic. Trăim într-o lume în care literatura și-a pierdut centralitatea. Până acum doar un secol, un secol și ceva, discursurile umaniste, științele umane și artele, literatura, mai ales, erau încă centrale. Ele ne construiau viziunea despre lume, viziunea despre prezent, viziunea despre viitor.

Progresul tehnic în care am intrat în spirala asta tot mai accelerată a periferizat tot mai mult literatura, până când a ajuns să dea scriitorilor și cititorilor chiar un sentiment de irelevanță, cum se întâmplă astăzi. Dar eu cred că e o perspectivă falsă. Eu cred că specia are, ca întotdeauna, nevoie de o oglindă în care să se vadă cum este, pe de-o parte, și să se vadă așa cum ar vrea să fie, pe de alta.

Avem nevoie de instrumente prin care să ne proiectăm viitorul și să mergem către ele. Iar literatura e un astfel de instrument de construcție a unei imagini despre viitor. George Steiner observă, undeva la finalul propriei autobiografii, că «inventarea timpului viitor este cea care a asigurat succesul speciei». Inventarea timpului viitor și literatura sunt inseparabile. În literatură se materializează felul în care ne vedem noi viitorul ca specie. De asta cred că așa aproape irelevantă social cum e astăzi, literatura rămâne una dintre oglinzile esențiale ale speciei. Aceia dintre noi care vor avea curiozitatea să încerce să vadă cum sunt de fapt și cum ar putea să fie, vor avea nevoie de literatură și ei vor face specia să meargă mai departe, să avanseze.

Radu Vancu: „Ca să poți trăi din poezie, ar trebui să vinzi mii de exemplare lunar”

Într-o lume în care algoritmii decid ce citim, ce loc mai are poezia? Mai poate vindeca în ziua de azi?

Poezia a însoțit mereu specia, de la bun început, de când există documentată existența umană. Oricât de mici au putut fi comunitățile în care oamenii s-au agregat, a existat mereu poezie. Oamenii au avut nevoie de frumusețe de la bun început. Avem urme ale picturii în peșterile pictate din atâtea zone din lumea asta. Avem urme ale muzicii – flaute din oase de mamut vechi de 40-60 de mii de ani, unele chiar mai vechi de atât.

De când a început să existe scrisul, avem documentată și poezia. S-au păstrat în comunități folclorice, în comunități orale, acolo unde nu a apărut scris. Deci, oamenii au avut nevoie de frumusețe de la bun început. Cred că am avut nevoie de asta, pentru că altfel nu prea am înțelege de ce realitatea merită experimentată. De ce ar merita să trăiești într-o lume care nu ți-ar procura doze de frumusețe care să facă lumea să merite să existe? Cred că vom continua să producem frumusețe, inclusiv poezie, atâta vreme cât va exista specia. Noi am fost mereu o specie schizoidă, producători și de orori absolute și de frumuseți absolute. Cred că nici una dintre aceste două calități nu ne va părăsi, nici cea de producător, de oroare, nici cea de producător de frumusețe.

Se mai poate trăi din poezie?

Nu s-a putut niciodată trăi din poezie, nici în România, nici altundeva. Nici măcar din literatură nu se poate trăi. Poezia este cel mai nișat dintre genuri, cel cu vânzările cele mai mici. E o aritmetică foarte simplă, care îți demonstrează că nu poți trăi din poezie. Ești plătit la numărul de exemplare vândute.

Autorul primește aproximativ 10% din costul unui exemplar. Dacă o carte de poezie costă 30 de lei, tu primești 3 lei. Ca să poți trăi din asta, ar trebui să vinzi mii de exemplare lunar, ceea ce este absolut irealizabil. Un autor poate spera să vândă o mie, maximum două mii de volume în doi ani. Nu se poate trăi din literatură nicăieri în lumea asta. Sunt câțiva autori foarte norocoși care au reușit să facă literatură suficient de comercial ca să poată trăi din asta, dar ei sunt foarte puțini.

Însă, ce poate face literatura pentru tine e să te ajute să trăiești mai frumos și mai bogat decât alți oameni. Cineva care citește literatură, cineva care scrie literatură are acces la patrimonii mai mari de frumusețe, vede mai mult din frumusețea ascunsă a lumii și trăiește o viață pur si simplu mai plină.

„România ar putea să fie o capodoperă și se mulțumește să fie cel mult jumătate de atât”

Ați fost mereu un om al implicării civice. Ce vă doare cel mai tare acum în România?

Ce mă doare e faptul că văd posibilitățile neîmplinite ale României. Văd cum România e, pe de o parte, un stat de succes, continuă să existe pe când alte state europene au dispărut. E un stat tot mai prosper, e tot mai european, în sensul real al cuvântului. Frustrant este că e la jumătate din potențialul ei sau poate chiar mai puțin. Cu niște politicieni mai responsabili, cu oameni mai implicați civic, România ar putea să arate cel puțin de două ori mai bine decât arată deja.

E ca și când ai vedea un poem cu un subiect splendid, dar neglijent tratat sau un roman cu un subiect extraordinar, dar scris neglijent.Te doare inima când vezi asta, pentru că înțelegi ce ar fi putut să fie acel roman, ce capodoperă ar fi putut să fie și ce a ieșit. Așa e și România. Ar putea să fie o capodoperă și se mulțumește să fie cel mult jumătate de atât.

Cum se împacă poetul interior cu cetățeanul care iese în stradă?

M-am temut și eu când am început această implicare civică în urmă cu 15 ani. Mă gândeam că îmi va mânca din timpul pentru scris, din energie, din imaginație. M-am uitat în istoria literaturii și am văzut atâția scriitori distruși cumva de jurnalism sau măcar avariați de scrisul lor de articole. Până și unii care au reușit să-și păstreze artistul nedistrus de jurnalism, îl detestau. De exemplu, Eminescu, care era un jurnalist foarte implicat, detesta faptul că trebuie să scrie atât. Era foarte iritat de faptul că trebuie să-și piardă din timpul pentru literatură făcând articole politice și sociale.

Până la urmă, teama mea nu a fost întemeiată. Am publicat destule cărți de când am început să fac asta, poate chiar prea multe cărți. Poate mă ajută să văd mai bine societatea, poate mă ajută să înțeleg mai bine realitatea, nu-mi dau seama. Cert este că n-aș putea să mai stau acum fără să îmi folosesc cuvintele și pentru a încerca să repar ceva din realitate. Asta mi-am spus mereu: dacă tot ai o meserie care se leagă de folosirea cuvintelor, poți încerca să folosești cuvintele în așa fel încât să mai diminueze din suferință, să mai repare din avarii sau cel puțin să dea voce unor nedreptăți, unor injustiții, unor lucruri strigătoare la cer. Cuvintele au forța asta. Deși, pe de o parte, cuvintele sunt doar aer, pe de altă parte, într-un fel aproape magic, acest aer al cuvintelor e mai puternic decât întregi imperii ale răului, care s-au temut de limbaj, de cuvinte, de literatură, de jurnalism dintotdeauna. De asta încerc să scriu și articole politice, sociale, să fiu implicat, pentru a da cuvintelor posibilitatea să-și folosească din plin forța.

„A-ți depăși corpul” – punctul comun dintre sport și literatură

Unde se intersectează Radu Vancu – omul, Radu Vancu – scriitorul și Radu Vancu – sportivul?

Ce mă leagă de sport, dincolo de plăcerea de a juca, este că mi-a dat mereu impresia că și sportivii și artiștii încearcă să își depășească corpul. Asta mi s-a părut că au în comun. Am admirat mereu sportivii care fac lucruri extraordinare, deși, în aparență, nu au corpurile cele mai impresionante. Așa cum e Simona Halep, care pare un pic prea mică de înălțime pentru a putea practica tenisul la performanța extraordinară pe care a reușit să îl practice. Alt exemplu este Michael Jordan, care nu era cel mai înalt – era un jucător de înălțime medie sau chiar sub medie. Cu toate astea, este baschetbalistul arhetipal, cel mai bun din toate timpurile. Leo Messi cred că are un fizic mai puțin impresionant decât Cristiano Ronaldo, dar face niște lucruri cel puțin egale cu ce face Ronaldo.

I-am preferat mereu pe acești sportivi care fac aproape împotriva propriului corp lucrurile magice pe care le fac. Într-un fel, literatura o scrii tot împotriva propriului corp. O scrii încercând să îți depășești corpul, limitele, indigențele. În mod ciudat, încercând să faci asta, la un moment dat, frumusețea se produce ca o scânteie electrică la capătul cuvintelor.

Criticul Radu Vancu îl judecă vreodată pe poetul Radu Vancu?

Nu m-am gândit niciodată la scrisul meu cu ochiul criticului. Criticul examinează obiecte exterioare lui, obiecte literare pe care nu el le-a produs. Nu știu dacă poți să fii cu adevărat critic cât mai ești legat cu cordonul ombilical de un obiect produs de tine. E ca și cum ai cere unei mame să își critice propriii copii. Sigur că mamele ne ceartă câteodată, dar bine fac. Sigur că ne cicălește câteodată, dar bine fac. Nu știu dacă ele fac asta în felul în care se comportă un critic literar cu o operă literară. O fac mai degrabă cu mentalitate de producător, așa cum o face scriitorul cu propriile opere literare. Criticul literar are mai degrabă mentalitatea de consumator, nu de producător. El este exterior acelui text și îl judecă întotdeauna din afară. E bine că se întâmplă așa, pentru că avem o opinie mai detașată, mai rece, mai obiectivă și mai utilă comunității de cititori.

Cum se vindecă un poet prin scris

Iubirea ca formă de salvare, scrisul ca substitut al prezenței, trecerea timpului și fragilitatea vieții – sunt teme centrale din volumul dumneavoastră de debut „Epistole pentru Camelia” (2002). Este una dintre cele mai intime cărți de poezie apărute la începutul generației douămiiste. Cum ați reușit să scrieți despre iubire fără rușine?

E ceva foarte straniu și pentru mine legat de această carte de început. Ea e scrisă în anii de după sinuciderea tatălui meu și nu există în ea nici un poem despre asta. Există doar un vers care are o vagă aluzie la acea situație, atât. În rest, sinuciderea lui tata e marea absență din volumul care e o carte cu poeme de dragoste pentru o colegă de grupă care acum e soția mea. Sunt poeme luminoase, poeme calde, omenești, prea omenești.

Pe mine m-a surprins și m-a mirat când m-am gândit mai bine la asta. De ce oare am făcut asta? Nu cred că am evitat voit sinuciderea lui tata. Cu siguranță nu a fost ceva programat. Probabil că în perioada aceea, după catastrofă, am căutat toate rezervele de iubire, de lumină, de dragoste care existau în realitatea mea, le-am adunat pe toate în acea carte ca pe un fel de paravan, de refugiu, de materie protectoare în fața distrugerii lumii. Așa a ieșit acea carte care a avut doar două cronici literare, una chiar la Iași, scrisă de Doris Mironescu, alta la Sibiu. A trecut, cred, complet neobservată și, într-un fel, tocmai de asta mă gândesc cu atâta tandrețe la ea, așa cum te gândești la copiii tăi ghinioniști.

Este o carte de iubire tocmai pentru că am adunat toate fragmentele de iubire care mai rămăseseră în existența mea, probabil ca să îmi spun că, deși s-a întâmplat catastrofa aceea, viața mea merită trăită în continuare.

A fost cartea „Epistole pentru Camelia” o vindecare pentru dumneavoastră?

A fost ca un fel de vindecare, deși într-un fel terapeutic a fost mai degrabă cartea care i-a urmat destul de târziu, după patru ani, Biographia litteraria (2006), în care vorbesc deschis despre sinuciderea lui tata. A fost, evident, mai dureros să o scriu. Are și poeme de dragoste, în a doua ei jumătate, dar firul ei central este sinuciderea lui.

Mi-a fost mai greu să o scriu, să atac direct această enormă umbră de deasupra vieții mele. Așa cum duhul tatălui lui Hamlet se poartă peste tragedia lui Shakespeare, așa poartă duhul lui tata peste literatura mea, începând cu Biographia litteraria. Și cred că a fost vindecătoare.

E un fel de monolog adresat tatălui meu. El încă nu răspunde în acea carte. Abia în Frânghia înﬂorită (2012) va începe să vorbească cu mine. Acolo a fost, într-adevăr, terapeutic. N-am nicio îndoială că a cauterizat, cicatrizat și vindecat tot ceea ce cuvintele au putut să vindece.

Radu Vancu: „Terapeutica literaturii este reală, dar e și riscantă, dacă alegi să o faci fără asistență de specialitate”

Putem spune, deci, că un scriitor își caută vindecarea prin literatura sa?

Nu cred că o face programatic. Cred că o obține, dar nu cred că o face programatic. Unii dintre noi scriem sperând că vom obține asta. Uneori obții, alteori e foarte riscant să te duci în zonele tale traumatice. John Berryman, de exemplu, s-a sinucis și pentru că a început să țină un jurnal de autoanaliză freudiană în absența unui specialist – ceea ce e foarte, foarte periculos. Pe el l-a distrus și l-a condus către sinucidere.

Terapeutica literaturii este reală, dar e și riscantă, dacă alegi să o faci fără asistență de specialitate. Lumea, dacă vrea terapie, ar face mai bine să se ducă la psiholog, la psihiatru, la oameni specializați, pentru că vor obține mai multă alinare. Ce face literatura este să te îmbrățișeze, să creeze un spațiu de cuvinte în care poți să-i îmbrățișezi pe cei dragi și morți, poți să imaginezi lumi în care suntem încă împreună.

Literaturii de azi îi mai rămâne timp pentru reflecții sau trebuie să alerge după ritmul lumii?

Tocmai pentru că totul e atât de rapid, tocmai pentru că totul se transformă într-o suprafață, literatura e obligată să aibă adâncime, e obligată să ne aducă aminte că există adâncime și profunzime, că omul nu e doar o suprafață pe un ecran, ci o ființă tridimensională, cu abisuri uneori întunecate, alteori luminoase, pe care literatura le explorează și uneori le inventează. Una din cărțile majore ale lui Harold Bloom e o carte despre Shakespeare al cărei subtitlu este «Inventarea umanului». Harold Bloom spune că Shakespeare a inventat umanul, a inventat niște sentimente fundamentale pe care nimeni nu le-a simțit înainte de el și pe care toți le simțim după ce l-am citit pe Shakespeare. Literatura inventează umanul, îi inventează adâncimea, îi inventează înălțimile. Și cu atât mai mult azi, când lumea s-a transformat într-o suprafață, literatura vorbește și mai apăsat, și mai convingător, și mai hipnotic despre profunzime.

FILIT e un festival despre întâlniri între scriitori, traducători și cititori. Ce ați descoperit anul acesta la întâlnirile cu Iașul și FILIT-ul?

Am regăsit ceea ce am văzut la FILIT încă de la prima lui ediție – comunități de cititori îndrăgostiți de literatură, având credința în literatură în sensul tare al cuvântului «credință», fiind convinși că frumusețea literaturii poate salva, convinși că merită dă investești ore, luni, ani din viața ta în citit. E un lucru foarte greu astăzi, tocmai pentru că rețelele sociale au dezobișnuit lumea să facă efort pentru a construi sens. Literatura devine cu atât mai importantă, pentru că ce te învață literatura e să petreci nemișcat câteva ore cu o carte în mână, dând pagină după pagină, edificându-i sensul și construindu-te și pe tine pe măsură ce citești. Asta am văzut în FILIT și în Iași de când am sosit. Am văzut oameni, mai ales foarte tineri, convinși că se pot construi pe ei înșiși prin literatură.

Cât de important este să avem un astfel de festival?

Nu e doar important, e esențial! Când eram eu foarte tânăr, în Sibiu nu se întâmpla niciun eveniment literar de niciun fel de amploare. Abia în ultimele două decenii România a început să dezvolte festivaluri literare. Acum, România este una dintre țările cu cele mai puternice culturi festivaliere în literatură. Sunt festivaluri extraordinare la Iași, București, Cluj, Sibiu, Bistrița, Timișoara, în multe locuri din țară. Există comunități de cititori care se reunesc o dată pe an în diverse zone ale țării și schimbă pentru o săptămână cu totul acel oraș. Îl fac pur și simplu fosforescent. Acel oraș este iluminat de credința comună în frumusețe, de credința comună în literatură. E un lucru esențial, fiindcă vreme de o săptămână ne amintim cu toții că limbajul încă poate construi adevăr. Ne-am obișnuit să spunem că trăim într-o epocă a fake news-ului, că trăim într-o epocă a post-adevărului. E foarte adevărat, dar în același timp, nu trebuie să uităm că limbajul are forța de a genera adevăr, are forța de a genera frumusețe. Festivaluri precum FILIT ne amintesc strălucitor de asta.

Cum se vede Iașul în Ardeal?

Iașul a avut mereu o imagine literară foarte bună. Începuturile literaturii române aici sunt, de Iași se leagă. FILIT-ul, într-un fel, desăvârșește ceea ce începuse acum aproape două secole Kogălniceanu, apoi Alecsandri, apoi Eminescu. Au mers în marile capitale europene, s-au educat acolo, și-au făcut o educație mai ales literară, s-au întors în țară, au început să construiască o literatură, iar acum Iașul acelei literaturi construite de ei devine el însuși o capitală europeană majoră, literar vorbind. Este ceea ce cred că nici nu îndrăzneau să-și imagineze Kogălniceanu, Alecsandri, Eminescu atunci când au început. Iașul arată ca unul din marile orașe literare ale Europei. Așa se vede de la Sibiu, așa se vede de la Madrid, așa se vede de peste Ocean. FILIT face ca Iașul să fie capitala literară pe care scriitorii români nici măcar nu îndrăzneau să o viseze.

Despre Radu Vancu

Radu Vancu (n. 1978) este poet, prozator și eseist, unul dintre cei mai importanți scriitori ai generației douămiiste. Este profesor universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și redactor-șef al revistei „Transilvania”. A publicat volume de poezie care i-au conturat un univers distinct, de la Epistole pentru Camelia (2002) și Biographia litteraria (2006), până la Sebastian în vis (2010), Frânghia înflorită (2012) și recentul Kaddish (2023). Este, de asemenea, autorul romanelor Transparența (2018) și Paradis (2025), precum și al unor volume de eseuri, între care Mircea Ivănescu: Poezia discreției absolute (2007), Mistica poeziei: Lecturi în literatura contemporană (2013) și Elegie pentru uman. O critică a modernității poetice de la Pound la Cărtărescu (2016). S-a impus, în ultimii ani, și prin implicarea sa civică, devenind o voce credibilă și puternică a societății civile românești.

