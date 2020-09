Film de prezentare - Spitalul mobil Covid-19 de la Iași. Sănătatea pe primul plan. Viața are prioritate! (P)

Președintele Consiliului Județean și al PSD Iași: Am promis, am făcut. Foarte puțini sunt cei care credeau că acest proiect poate deveni realitate în doar câteva luni. Practic, a fost construit de la zero un spital care salvează vieți omenești. Traversăm o perioadă grea, în care sănătatea trebuie să fie pe primul plan. Regiunea noastră avea nevoie de un astfel de proiect. Prin această investiție vom decongestiona celelalte spitale din Iași, dar și din Moldova.