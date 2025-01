FILME DESPRE MUZICIENI (I): „Enescu jupuit de viu”

Filmele artistice reușite sunt puține. Cele două probleme de rezolvat privesc segmentul de public ales de realizatori și gradul de ficțiune permis. Dacă scenaristul, regizorul, studioul cinematografic se gândesc în primul rând sau numai la publicul larg, șansa succesului privilegiază ceea ce s-ar putea numi cu un termen general „soap opera”, o producție simplificând datele de esență ale muzicianului ales ca personaj, având un caracter subliniat romanțios. Exemple sunt destule: „Rhapsody in blue” (1945) despre George Gershwin, „The Great Carusso” (1951), „Muzicianul” (1953) – viața romanțată a lui Glinka, „Song Without End. The Story of Franz Liszt” (1960), „Testimony” (1988) – epopeea lui Dmitri Șostakovici. Dificultățile impuse decenii la rând de cenzură, dezinteresul unor regizori față de universul muzicienilor, considerat puțin atrăgător pentru marele public, cu siguranță sfiala unor scenariști și regizori de a intra în lumea de idei, de trăiri a unor compozitori sau interpreți români importanți pot fi considerate motivele seriei extrem de scurte în care au intrat astfel de producții artistice: „Darclée” (1960), „Ciprian Porumbescu” (1972). Am menționat doar filmele cu caracter biografic.

George Enescu a fost o personalitate umană, un muzician polivalent atât de complex, de contradictoriu încât impune stavile aproape de netrecut celor ce s-ar încumeta să-l evoce într-o producție cinematografică de ficțiune. Reticent cu aparițiile publice (altele decât pe scenele de concert și de recital ca violonist, pianist, dirijor), lipsit de spectaculozitate datorită evitării presei, modestiei vestimentare (ce nu a însemnat niciodată neglijență), aproape total nepăsător față de atracțiile mediei (înregistrări audio, cinematografice), grăbit a se întoarce după concerte în camera ieftină de hotel sau în clădirea din spatele Palatului Cantacuzino, unde continua să studieze ori își afla odihna, Enescu și-a fermecat publicul doar prin interpretările de virtuozitate violonistică și rafinament expresiv, prin spectacolul interior al fluxului muzical – elemente ce nu pot alimenta prea mult mecanismul complex al filmului artistic alcătuit în principal din scenariu, regie, imagine, montaj, joc actoricesc. Mari provocări pentru cel ce se încumetă să construiască o producție artistică cinematografică pe măsura acestui muzician, iar când edificiul a fost finisat, așteptările publicului sunt greu de mulțumit.

Punctul de atracție poate fi, bineînțeles, ca întotdeauna, generic vorbind, idila. Aici a apărut în viața lui Enescu, a rămas ca subiect misterios, posibil a fi cercetat cu instrumentele docu-dramei, tema aleasă de regizorul Toma Enache, autor și al scenariului filmului Enescu, jupuit de viu. Nu voi reconstitui acum povestea de dragoste trăită de George Enescu și Maruca Cantacuzino, voi sublinia doar contrastele de personalitate, temperament, climat social, mentalități și comportament parțial cunoscute, mai ales după 1989, publicului larg. Unele detalii au ieșit la iveală din volumele memorialistice, din cărțile de popularizare. E adevărat, atitudinile celor doi se întrezăresc, chiar ajung evidente în fotografii: privirea luminoasă, uneori cuprinsă de reverie, gesturile sobre, climatul interior bogat, iluminarea, amintita modestie a lui Enescu – toate impresionează și azi. În contrapondere, atrage atenția chipul rece, privirea-atitudinea ușor disprețuitoare, vanitatea, morga femeii obișnuită cu strălucirea, eticheta și exclusivismul saloanelor înaltei societăți – imagini definitorii pentru omul Maruca Cantacuzino, devenită personaj de film.

Ea mi s-a părut apariția cea mai convingătoare. Meritul principal îi aparține actriței Theodora Sandu, capabilă să redea meandrele stărilor sufletești, incurile femeii de lume absorbită de personalități celebre al timpului, cum au fost George Enescu și Nae Ionescu. Femeia capabilă să-l exaspereze pe Enescu, fără a-i atinge iubirea și devotamentul.

La capitolul „calități” ale filmului se cuvine subliniată prezența aproape continuă a muzicii. Fragmente prelungi din Poema Română, din Simfonia a II-a, secvența mai scurtă din Simfonia a III-a mențin atenția, staza specială, chiar obsesia universului sonor enescian. Univers comentat discret, potrivit, de partitura tânărului compozitor român Sebastian Androne-Nakanishi. Cu siguranță impresia covârșitoare a muzicii lui Enescu, element definitoriu al acțiunilor și trăirilor sale spiritual-sufletești, se datorează versiunilor admirabile înregistrate recent în cele mai bune condiții tehnice de dirijorul Cristian Măcelaru împreună cu Orchestra Națională a Franței, de Orchestra Națională Radio România sub bagheta lui Horia Andreescu, de violonistul Alexandru Tomescu.

Tot efluviul muzical-sonor-expresiv al muzicii este consonant imaginii create de Roberto Stan, atât în interioarele minuțios valorificate, cât și în exterioarele aflate în fină polifonie cu partiturile enesciene.

Tot ca reușite ale filmului pot fi considerate prezențele actorilor Constantin Codrescu și Manuela Hărăbor, iar rolul principal a fost cu dreptate încredințat lui Mircea Dragoman. Datorită lui, Enescu – omul rămâne în memorie viu, cu toată combustia interioară nealterată de neîmpliri sau redundanțe.

Ultimul cuvânt scris aici, „redundanțe”, descrie impresia stabilă pe care mi-a lăsat-o încă din primele minute ale vizionării scriptul filmului, majoritatea dialogurilor, spusele personajului Enescu. Se recunosc instantaneu pasaje din declarațiile muzicianului – din interviuri, din convorbirile sale cu muzicologul Bernard Gavoty. Bineînțeles, sunt documente esențiale pentru înțelegerea gândirii, a opiniilor lui Enescu, dar orânduite în flux continuu, mai ales spusele sale, replicile unor apropiați sau cunoscuți sunt prea demonstrative, apropiindu-se sensibil de stilul locvace al lozincii. Mi-am adus repede aminte de replicile patriotarde din filmul „Ciprian Porumbescu” (1972) – la fel, o reușită pe planul frumuseții imaginilor și orchestrării muzicii compozitorului-patriot Porumbescu, dar o neîmplinire ca text. În cazul „Enescu, jupuit de viu” am simțit exagerată expunerea ideilor – axiomatice, fără îndoială – într-un film de ficțiune al anilor 2000. Aspect aflat în strânsă legătură cu tratarea simplistă, schematică, a raportului tată – fiu, maestru – discipol, în al doilea caz Gabriel Fauré – George Enescu.

Fără îndoială, toate tipurile de evocare a lui Enescu în producții cinematografice și de televiziune au fost imposibile în România din 1945 până în 1990 din cauza contextelor istorice în care a fost angrenat – firesc sau fără voie. Legăturile sale puternice cu familia regală, criteriile regimului politic instaurat în România după Al Doilea Război Mondial au exclus tratarea adevărului. Iar din 1990 încoace fondurile necesare realizării unui astfel de film au fost mereu absente ori insuficiente. Așa se explică lista bogată a sponsorilor, reprodusă pe genericul de final. Listă pe care nu figurează nici o instituție românească de stat…

Apreciind total grija regizorului pentru autenticitatea „decorului” de epocă (în ce privește Iașul, s-a filmat la Muzeul „Vasile Pogor – Casa Junimea”, Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Arte „George Enescu”, Filarmonica „Moldova”, Traian Grand Hotel), performanțele întregii echipe, îmi rămâne să cred în proiecte ce pot oferi publicului larg alte aspecte definitorii ale personalității uman-artistice excepționale numită George Enescu.

Alex Vasiliu este jurnalist, muzicolog și profesor

