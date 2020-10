Filme în premieră la Ateneu. Weekendul este dedicat celor mai mici cinefili

Ateneul ieşean a pregătit pentru cinefili o serie de proiecţii de filme, printre acestea numărându-se şi pelicule nominalizate la Oscar. Seria de proiecţii a început încă de ieri, iubitorii de film având ocazia să urmărească „În absenţa dvs” (Sorry we missed you), în regia lui Ken Loach, dar şi „Profu'”, film regizat de către Alex Brendea, ambele fiind difuzate în premieră.