Filmul fantasy "Monster Hunter" cu Milla Jovovich a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american

Producţia Screen Gems a avut încasări de 2,2 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Când Lt. Artemis şi soldaţii săi loiali sunt transportaţi într-o nouă lume, ei intră într-o bătălie disperată de supravieţuire împotriva unor duşmani cu puteri incredibile. Filmul este bazat pe jocul video realizat de Capcom.

Animaţia "The Croods: A New Age" (Universal Pictures), pentru care şi-au împrumutat vocile, între alţii, Nicolas Cage, Emma Stone şi Ryan Reynolds, a coborât pe locul doi în clasament, în al patrulea weekend de la debut, având încasări de 2 milioane de dolari, totalul fiind de 27 de milioane de dolari.

Un alt debut în box office este "Fatale", thriller-ul produs de Lionsgate cu Hillary Swank, care a încasat 925.000 de dolari la nivel internaţional. Filmul de aventuri "Elf" (2003), regizat de Jon Favreau, cu Will Ferrell în rol principal, a coborât un loc în ultima săptămână, ocupând poziţia a patra, după ce a generat încasări de 365.000 de dolari. Lungmetrajul a fost relansat în urmă cu şase săptămâni şi de atunci a generat încasări de aproximativ 1,8 milioane de dolari.

Comedia "Half Brothers", cu Luis Gerardo Méndez, Connor Del Rio şi José Zúñiga în distribuţie, a coborât trei locuri, pe cinci, în clasamentul nord-american, după ce, în al treilea weekend de la debut, a generat încasări de 260.000 de dolari. Top 10 este completat de animaţia "The Polar Express" (2004), relansată, de comedia "The War With Grandpa", cu Robert De Niro, comedia horror "Freaky" cu Vince Vaughn şi Kathryn Newton, "How the Grinch Stole Christmas", relansat, şi drama horror "Come Play".