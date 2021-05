Filmul horor „Spiral”, parte din franciza „Saw”, a debutat în fruntea box office-ului nord-american

Filmul a generat încasări de 8,72 milioane de dolari, de vineri până duminică, potrivit boxofficemojo.com, un start mediocru, având în vedere că bugetul de producţie a fost de 20 de milioane de dolari.

La nivel internaţional, „Spiral”, regizat de Darren Lynn Bousman, a acumulat 3,3 milioane de dolari din 16 pieţe. Thrillerul „Wrath of Man”, regizat de Guy Ritchie, cu Jason Statham în rol principal, a coborât un loc în top, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 3,74 milioane de dolari.

Pe poziţia a treia a clasamentului a debutat thrillerul de acţiune „Those Who Wish Me Dead”, cu Angelina Jolie în rol principal, cu încasări de 2,8 milioane de dolari. Filmul a fost lansat simultan pe HBO Max şi în cinematografe. Totuşi, nu acesta a fost motivul debutului slab, deoarece şi „Godzilla vs. Kong” şi „Mortal Kombat” au beneficiat de acelaşi tratament din partea Warner Bros. însă au obţinut cifre mulţumitoare de box office. Lungmetrajul regizat de Taylor Sheridan nu excelează, în opinia criticilor. Animaţia japoneză „Demon Slayer: Mugen Train” a ocupat locul al patrulea în box office, cu încasări de 1,77 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare.

„Raya and the Last Dragon”, animaţie Disney realizată pe computer, a generat, în al 11-lea weekend de la premieră, încasări de 1,71 milioane de dolari şi s-a clasat pe locul al cincilea. Top 10 este completat de filmul SF „Godzilla vs. Kong”, filmul de acţiune „Mortal Kombat”, melodrama „Finding You”, filmul de acţiune „Profile” şi comedia „Here Today”.