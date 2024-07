Filmul tragediei de la Jepii Mici, unde o tânără ieșeancă a fost ucisă de urs pe o potecă turistică. „Era mușcată de picior, pe spate”. Prietenul ei, în stare de șoc

Decizia a fost luată pentru că animalul nu s-a îndepărtat de trupul tinerei și a fost la un pas de a-i ataca și pe salvamontiștii aflați în misiune. Iubitul fetei, martor la sfârșitul ei cumplit, le-a spus anchetatorilor că atacul ursului a fost neașteptat și că el a încercat zadarnic să alunge fiara.

Era ora 15.45 când, la 112, un tânăr anunța disperat că un urs apărut pe o potecă a prins-o pe prietena lui de picior și a târât-o în prăpastie.

Mobilizați de urgență, salvamontiștii l-au găsit repede pe băiatul scapăt nevătămat. Fata, în schimb, zăcea nemișcată la mai bine de 100 de metri sub potecă. Aproape de ea era și ursul.

Sergiu Frusinoiu – Salvamont Bușteni: „Nu știu dacă mă credeți, am pielea de găină, la un moment dat am auzit un urlet, am crezut că sunt colegii mei atacați, am fost în pericol foarte mare. Ursul era în apropiere de victimă, am încercat să ne apropiem, nu ne lasă”.

Mobilizat și el la fața locului, paznicul fondului de vânătoare a împușcat ursul permițându-le astfel salvamontiștilor să recupereze trupul tinerei.

Ștefan Petrus – Salvamont Bușteni: „Se văd urme de mușcături, era mușcată de picior, pe spate.”

Tragedia este anchetată de procurori, iar audiat a fost și prietenul victimei. El a povestit că urcau spre cascada Spumoasa de pe valea Jepii Mici când, pe potecă a apărut ursul.

Prietenul victimei: „Inițial am vrut altceva dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm pâna la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul dar nenorocirea s-a întâmplat, preferam să fiu eu”.

El a reușit să se salveze și era în stare de șoc atunci când salvamontiștii și jandarmii au ajuns acolo. Însfăcată de urs, fata de 19 ani ieșise din raza lui vizuală și nu mai răspundea la telefon. În cele din a fost observată la 100 de metri sub potecă.

Întâmplarea este șocantă, dar era o chestiune de timp până la o asemenea tragedie.

Mai mult, pe stirileprotv

Publicitate și alte recomandări video