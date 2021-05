Final de coşmar cu o excursie în Ardeal

Politehnica Iaşi pune azi şi oficial punct mariajului cu Liga I, după şapte ani de prezenţă continuă în elita fotbalului românesc. De la balul de despărţire vor lipsi mulţi jucători de bază: De Iriondo este suspendat, iar Mihalache, Djuranovic, Acosta, R. Popa, Baxevanos, Passaglia, Zajmovic, Buşu şi Flores au fost anunţaţi accidentaţi. Nicolo Napoli, antrenorul care a retrogradat-o pe Poli după ce nu a reuşit să obţină niciun punct în cele patru meciuri disputate pe teren propriu în faza a doua a campionatului, a anunţat că la Mediaş vor merge doar 14 fotbalişti, între ei figurând şi juniorii Moisa şi Saizu. Italianul a fost singur la conferinţa de presă organizată ieri, după antrenamentul derulat în cursul dimineţii, înaintea deplasării spre Mediaş. “Va fi un meci dificil, dar se joacă. E ultimul meci, încercăm să facem un meci bun. Am încercat să salvez echipa de la retrogradare, dar nu am reuşit. Cred că echipa putea face mai mult, clubul putea ajuta mai mult. Am avut probleme economice. Acum, avem un meci, apoi ne gândim la anul viitor. Joi mă întâlnesc cu şefii clubului. La Iaşi rămân doar în anumite condiţii” a spus tehnicianul.

Variante pentru viitor

Între timp, amorţeala continuă în Palatul Roznovanu pe tema fotbalului. Toată lumea aşteaptă un semn de la primarul Iaşului, Mihai Chirica, cel care a girat deciziile capitale luate la Poli în ultimii ani. Chirica a spus că îşi doreşte ca echipa să continue în Liga a II-a. Pentru aceasta, e nevoie de achitarea unor datorii presante şi reeşalonarea altora din totalul restanţelor de aproape 2 milioane de euro. Plus un buget de câteva sute de mii de euro pentru sezonul de toamnă. Posibilitatea legală de finanţare de la Consiliul Local există, iar Chirica îşi poate impune punctul de vedere, având o majoritate fragilă în CL. Mai mult, şi consilieri locali din opoziţie au anunţat că vor vota alocarea de bani către fotbal dacă Adrian Ambrosie şi alţi colegi ai acestuia din Consiliul Director vor pleca din club. La ora actuală, în CD sunt chiar membrii asociaţi ai Politehnicii, Ambrosie, Antohi, Apostol, Bucu, Melinte şi Ursu, toţi cu aceleaşi drepturi. Plecarea persoanelor considerate non-grata de către suporteri ar putea genera şi refacerea verigii club – ultraşi, foarte importantă, mai ales că din vară meciurile se vor disputa cu spectatori.

Cu 2,5-3 milioane euro alocaţi în acest an şi în prima parte a anului viitor, Poli ar putea fi o echipă curată vara viitoare, în Liga a II-a. Asta deoarece bugetul estimativ pentru menţinerea în eşalonul doi nu depăşeşte un milion de euro, pentru promovare fiind necesare circa două milioane euro.

Variantele de avarie, două la număr, ar putea fi puse pe tapet dacă de la vârful clubului nu apar plecările dorite, lucru care ar genera stoparea finanţării actualei entităţi. În loc ar putea apărea, într-o primă variantă, un club curat de Liga a III-a care să fie mutat în Copou, atacarea imediată a promovării în Liga a II-a, care ar necesita un buget de circa 700 000 de euro, şi adoptarea echipei de către Iaşi în viitor. De altfel, şi actuala Poli, înfiinţată în 2010, avea doar dreptul de a folosi marca grupării de tradiţie născută în 1945. Locul de Liga a II-a fost obţinut graţie Tricolorului Breaza, patronul echipei prahovene, Constantin Anghelache, ieşind apoi destul de rapid din toate funcţiile ocupate la Iaşi, fără pretenţii materiale. O astfel de ipoteză ar genera şi scăparea de bolovanul de datorii existent.

Ultima variantă care ar tăia legăturile cu actuala structură de conducere, contestată dur de ultraşi, este pornirea din Liga a IV-a, pe picioare proprii şi demararea unor discuţii pentru obţinerea acceptului de a folosi însemnele FC Politehnica 1945.

Pe oricare drum se va merge, e capital ca decizia să fie luată rapid. Din multiplele argumente, amintim doar faptul că în afara unor “patroni” cărora li se cere să plece din numeroase direcţii, echipa are un preşedinte la final de preaviz, un antrenor la final de contract, aşa cum sunt şi mulţi juniori, şi a pierdut deja fotbalişti importanţi, care puteau fi valorizaţi. Exemplul lui Calcan, care, deşi avea o clauză de reziliere de 150 000 de euro, a fost lăsat să plece liber de Consiliul Director, după ce fusese exclus din lot de Napoli, este elocvent. (Ovidiu MINEA)

Formaţiile probabile

Gaz: Pleşca – Baco, Larie, Trif – Butean, Moura, Alceus, Deaconu, Velisar – P. Costea, Valente.

Poli: Brînză - Popadiuc, Gaitan, Cană, Onea – Fr. Cristea – Platini, Vanzo, Vega, A. Stan – Al. Zaharia.