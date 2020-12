Comunicat de presă

Parlamentul României este inevitabil o oglindă a societății românești, cu valori, reușite, inițiative, dar și cu disfuncții, polemici, amânări, priorități conjuncturale. Deși vorbim despre o instituție cu o scăzută credibilitate și încredere din partea cetățenilor, Parlamentul reprezintă de jure și de facto instituția fundamentală și esența democrației românești.

Experiența unui mandat de parlamentar este una nobilă și te încununează cu o responsabilitate față de cetățeni, prin proiectele pe care trebuie să le îndeplinești, față de țară - prin valorile și principiile pe care trebuie să le promovezi. Dacă nu există receptivitate și preocupare față de problemele și aspirațiile cetățenilor, față de interesul public, față de urgențele societății sau ale comunității, traseul Iași-București devine o simplă navetă, un simplu program de muncă fără conținut autentic, aflat dincolo de pasiune și implicare, dincolo de asumarea unei răspunderi, a unui cod de onoare publică.

Încă de la începutul mandatului am dorit să fiu un politician serios, dar, mai ales, un profesionist, un specialist autentic în domeniul educației, preocupat de susținerea proiectelor necesare de reconfigurare a învățământului românesc, a proiectelor sociale, a inițiativelor pentru tineri, pentru cercetare și învățare, pentru domeniul culturii, precum și a proiectelor de infrastructură majoră atât din Iași, cât și la nivel național. Am fost aproape de oameni, mereu deschisă spre comunicare, receptivă la sugestiile sau problemele celor de lângă mine, valorizând tinerii și noua generație, ca prioritate importantă, oferind sprijin celor vulnerabili, identificând programe și strategii, linii de evoluție, soluții adecvate. Pe toată perioada mandatului am fost atentă la dezbaterile și opiniile din spațiul public, am preluat analize și recomandări avizate din partea profesioniștilor, a societății civile, am organizat întâlniri, mese rotunde, forumuri de dezbateri pe teme de actualitate, ascultând vocea cetățenilor în dialogurile cu aceștia.

Finalizarea unui mandat parlamentar presupune, în mod firesc, o privire retrospectivă spre activitățile desfășurate, spre provocările întâlnite, spre reușite sau dificultăți consemnate, privite cu obiectivitate în oglinda propriei viziuni, dar și cu responsabilitatea profesionistului matur și a politicianului analitic. În fiecare sesiune parlamentară am prezentat transparent raportul de activitate cu realizări multiple, proiecte consecvente și implicări în problemele Iașului. Atât la nivel local, cât și la nivel național au existat evaluări și analize din partea presei, a sociologilor care au arătat că am fost unul dintre cei mai activi parlamentari. Mi-am asumat responsabilitatea domeniului de competență, curajul opiniei, iar poziționările publice au fost în spiritul profesionalismului și mai puțin în zona unei retorici politice, pentru că am considerat că este necesar să ,,faci ceea ce simți că e bine, pentru că oricum vei fi criticat...”( Eleanor Roosevelt). A fost o perioadă dificilă, cu diferite contexte politice controversate, dar și cu activități dense, un timp alert în care am susținut și implementat proiecte de succes, fără a alege calea neimplicării sau a nepăsării.

Un raport de final de mandat se află pe site-ul Camerei Deputaților ( http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=21109 ) și poate fi consultat și pe site-ul www.cameliagavrila.com.

Anii mei de mandat parlamentar se definesc prin: implicare consecventă în domeniile de competență, prin seriozitate și respectul pentru adevăr (cu riscul de a fi devenit uneori incomodă pentru liderii de partid, la nivel național și local), prin muncă tenace, orientată spre fapte și acțiuni politice de calitate. Am urmărit realizarea armoniei firești între proiectele politice personale cu cele ale echipei, în sensul colaborării, al deschiderii, totul filtrat prin spiritul meu critic și analitic. La nivel general, se poate vorbi de un proiect politic asumat și împlinit atât în linii filosofice, conceptuale, cât și în sens pragmatic, pentru că a deschis căi spre dezvoltare, cunoaștere și bunăstare prin programele și inițiativele susținute sau demarate de mine, prin aspecte legislative finalizate sau activități concrete ale biroului parlamentar.

Politica presupune un nivel superior de înțelegere a universului social, național și internațional, o cale de transfer a problemelor și aspirațiilor cetățenilor în sfera decizională, integrându-le, spre rezolvare, în legi, norme, coduri. Acest „contract social” se poate realiza eficient doar prin priceperea, competența, buna credință și gradul de implicare din partea politicienilor. Deși tumultul campaniilor a trecut, deși multe lucruri nu s-au spus, până acum, din decență, din respect pentru echipe din care am făcut parte, din considerație pentru oamenii obișnuiți, buni și morali care cred în social-democrație, din rațiuni ce țin de educație și refuzul meu de a coborî nivelul discursului, este firesc să vină și un timp al explicațiilor, al adevărurilor ascunse sub fardul unor aparențe ipocrite. Cred că opinia publică trebuie să știe mai mult din culisele PSD...

La acest moment, finalizez activitatea parlamentară din anii de grație 2016-2020 în mod onorabil, cu demnitate, ca un profesor responsabil până la capăt, având certitudinea datoriei împlinite în fața ieșenilor. În ipostaza de parlamentar, am reprezentat onorant Iașul, la nivel intelectual și cultural, am oferit comunității proiecte și activități valoroase, pe măsura încrederii acordate și a învestirii mele cu o răspundere demnă și nobilă.

Deputat 2016-2020

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ