Finala deceniului următor

Sofia Kenin (21 ani, 6 WTA) s-a impus după un meci de o oră şi 45 de minute, scor 6-4, 7-5 în faţa jucătoarei cehe Petra Kvitova (11 WTA) şi va disputa, astfel, prima ei finală la Paris. Americanca are deja un turneu de Grand Slam în palmares, după ce s-a impus la Australian Open, la începutul acestui an. Sofia a jucat perfect din punct de vedere tactic: a fost agresivă, nu i-a dat aproape deloc timp adversarei, obligând-o pe Kvitova să joace de acolo de unde nu-i place: din defensivă. Cunoscută pentru faptul că nu are o deplasare neapărat grozavă la talia ei (1.82 m), Petra a fost plimbată de Sofia pe tot terenul, jucătoarea din Cehia fiind nevoită să lovească de prea multe ori din poziţii incomode. Kenin a variat foarte bine jocul: mingi lungi şi puternice, amestecate cu execuţii moi, cu slice şi cu nelipsitele scurte. Kvitova a dat senzaţia că este cu un pas în urma adversarei oricât s-ar strădui să recupereze ecartul.

Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA). a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-1 în 70 de minute, pe argentinianca Nadia Podoroska (131 WTA), venită din calificări. Iga, care a eliminat-o în turul III pe Simona Halep este prima poloneză ajunsă în finala pariziană, în era Open. Ea ajuns la ultimul meci din turneu fără să cedeze vreun set şi după ce a pierdut doar 20 de game-uri. Cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit în circuitul WTA, dar au jucat una împotriva celeilate, tot la Roland Garros, la juniori, în 2016, în optimi, când Swaitek s-a impus cu 6-4, 7-5.

În finala probei de dublu masculin vor lupta perechile Mate Pavic/Bruno Soares (Croaţia/Brazilia, nr.7) şi Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania). Pavic şi Soares au trecut în semifinale de echipa columbiană Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, principală favorită, scor 7-6 , 7-5. Cei doi germani, campioni en-titre la Roland Garros, au învins în semifinale cuplul Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Olanda/Croaţia, nr.9scor 6-3, 7-5,