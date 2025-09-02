Finala „Insula Iubirii” face furori în localurile din Iași. „Acționează ca o supapă de scăpare din rutina zilnică”

Fenomenul „Insula Iubirii” continuă să atragă publicul din Iași. După ce la finalul lunii iulie primele episoade au umplut terasele orașului, ultimele episoade, și mai ales finala din 3 septembrie, au devenit un nou prilej pentru patronii localurilor de a organiza seri speciale de vizionare.

Alături de cei care preferă să urmărească emisiunea acasă, sute de persoane s-au înghesuit din nou pentru a prinde un loc în localurile care transmit show-ul. Cererea a fost atât de mare încât, în unele locații, evenimentele se vor extinde întreaga săptămână, fiind difuzate ultimele trei episoade.

Consumul a fost consistent

Câteva dintre locațiile care au anunțat deja că vor proiecta ultimele episoade sunt: Berarium Tankeria Ursus, Manifest Pub Iași, Master Club, DiferEAT, Manifest Pub, precum și ecranul mare din spatele Palatului Culturii, oferit de Cinema Sky & Palas Mall Iași.

„Trăiește alături de noi trei seri spectaculoase și bucură-te de finalul de sezon pe ecranul uriaș de sub cerul liber! Un maraton de emoții, povești și decizii neașteptate, într-o atmosferă unică de vară. Acces & bar deschis de la 19:45. Proiecția începe la 20:30. Intrare: 20 lei (se transformă integral în consumatie la bar). Vino cu prietenii și trăiește intens FINALA INSULA IUBIRII, la Cinema Sky x Palas Iași”, au transmis organizatorii Cinema Sky.

Fenomenul a apărut în Iași încă de anul trecut, când mai multe localuri din țară au început să promoveze difuzarea primului episod. Profitând de popularitate, localurile ieșene au urmat exemplul. Cum locurile s-au ocupat rapid și consumul a fost consistent, multe dintre aceste localuri au repetat experiența și în acest sezon, alături de câteva puncte noi care s-au alăturat inițiativei.

Astfel de emisiuni oferă un tip de „dopamină ieftină”

Psihologul ieșean Cristiana Danilov explică succesul show-ului printr-un mecanism simplu: oamenii se raportează la ce văd și își găsesc o formă de validare comparându-se cu participanții.

Psihologul explică faptul că reality show-urile rămân extrem de populare pentru că s-au transformat într-o formă de divertisment aproape indispensabilă pentru mulți oameni. Potrivit acestuia, astfel de emisiuni oferă un tip de „dopamină ieftină”, ușor accesibilă, care acționează ca o supapă de scăpare din rutina zilnică sau din presiunea realității în care trăim. Psihologul subliniază că aceste formate devin un refugiu mental temporar, o lume alternativă în care dramele altora captează atenția și ne distrag de la propriile probleme.

„Unul dintre motivele pentru care aceste emisiuni au priză atât de mare este mecanismul subtil de auto-validare prin comparație. În mod inconștient, spectatorii ajung să se simtă mai bine cu viața lor observând haosul, greșelile și eșecurile altora. În fața unor comportamente impulsive, alegeri greșite sau reacții dramatice prezentate în show, privitorul capătă o senzație de superioritate sau, cel puțin, de ușurare. Gândul «măcar nu sunt în locul lor» oferă, la nivel inconștient, o formă de alinare, o consolare aproape terapeutică”, a precizat Cristina Danilov.

Ce este „Insula Iubirii”

„Insula Iubirii” este un reality show difuzat pe Antena 1, în care mai multe cupluri își testează fidelitatea. Partenerii sunt separați și trimiși pe insule diferite, alături de persoane atrăgătoare, numite „ispite”, care încearcă să le pună relațiile la încercare. Emisiunea este plină de momente tensionate și emoționale, iar la final, fiecare cuplu decide dacă rămâne împreună, se desparte sau începe o nouă relație.

