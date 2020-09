Finală Viktoria Azarenka – Naomi Osaka

Vika a început catastrofal meciul cu Serena Williams şi l-a terminat în triumf Japoneza a transpirat din greu în cealaltă semifinală de la US Open în faţa lui Jennifer Brady

Jucătoarele Naomi Osaka (Japonia, 9 WTA) şi Viktoria Azarenka (Belarus, 27 WTA) s-au calificat, noaptea trecută, în finala turneului US Open, eliminându-le pe americancele Jennifer Brady şi Serena Williams. Osaka (22 ani) a avut o misiune dificilă joi, în semifinale, impunându-se greu în trei seturi, 7-6, 3-6, 6-3, în faţa americancei Jennifer Brady, la capătul unui meci extrem de disputat, în care ambele au etalat un tenis de calitate. Jucătoarea niponă nu mai reuşise să treacă de optimile de finală la un turneu major de la Australian Open 2019, unde a cucerit al doilea său trofeu de Grand Slam, după cel de la US Open 2018.

Pentru Azarenka a fost prima victorie în faţa Serenei la un turneu major. Ea va juca prima finală de Grand Slam după 2013. “Şapte este numărul meu preferat, aşa că presupun că a fost predestinat să fie astfel”, a declarat Victoria Azarenka, “Sunt recunoscătoare pentru această oportunitate, pentru că am putut juca în faţa unei astfel de campioane într-o semifinală. Drumul spre finală îţi cere să învingi cele mai bune jucătoare, iar astăzi a fost categoric acea zi”, a adăugat Azarenka. Serena Williams a avut probleme la tendonul lui Ahile în setul trei: “L-am forţat. A fost intens”, a afirmat ea. Tot după meci, Serena a anunţat că ca participa cu certitudine la turneul de la Roland Garros.

Osaka şi Azarenka ar fi trebuit să joace şi finala Western & Southern Open, în urmă cu aproape două săptămâni. dar japoneza s-a retras atunci din cauza unei probleme musculare.Azarenka şi Osaka s-au întâlnit de trei ori până acum în circuitul profesionist, japoneza reuşind să se impună în ultimele două dueluri, ambele pe zgură.

Finala de dublu masculin: Mate Pavic/Bruno Soares (Croaţia/Brazilia) - Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Olanda / Croaţia) 7-5, 6-3;

Semifinale la simplu masculin: Alexander Zverev - Pablo Carreno 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3; Dominic Thiem -Daniil Medvdedev 6-2, 7-6, 7-6.