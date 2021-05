Finanţarea Politehnicii rămâne problematică

Consiliul Local Iaşi va decide astăzi dacă va finanţa clubul de fotbal Politehnica Iaşi cu suma de 3,25 milioane lei. Fondurile ar acoperi o parte a cheltuielilor clubului corespunzătoare perioadei 1 ianuarie – 12 aprilie. Reamintim, Poli spune că are la ora actuală datorii de circa 1,8 milioane euro. În plus, în condiţiile în care nu are sub contract nici 11 jucători, necesarul estimat pentru turul Ligii a II-a este în jurul sumei de 500 000 euro.

Alocarea banilor este însă sub semnul întrebării. Ieri, în şedinţa Comisiei pentru Sport şi Tineret a CL, proiectul nu a fost susţinut decât de PNL şi PMP, partide care au 13 voturi astăzi, 11 dintre ele fiind ale liberalilor. Consilierul USR PLUS care a votat alături de PNL şi PMP în şedinţa în care a fost adoptat bugetul Iaşului propus de primarul Mihai Chirica, Cezar Baciu, s-a abţinut ieri. Aceeaşi poziţie a avut-o şi PSD, care are cinci consilieri, în timp ce USR PLUS, care mai are opt consilieri în afară de Baciu, a votat contra. Dacă voturile vor fi păstrate astăzi, proiectul nu va trece. Reamintim, Consiliul Local Iaşi a mai respins în acest an un alt proiect de alocare de fonduri către Poli.

După şedinţa comisiei de ieri, PSD a emis un comuincat de presă în care a anunţat că va fi de acord cu finanţarea Politehnicii dacă vor fi îndeplinite zece condiţii. Printre acestea se numără prezentarea unei strategii, asumarea de către primarul Mihai Chirica a eşecului echipei de fotbal şi exercitarea de către acesta “doar a rolului de primar şi nu de preşedinte de club sportiv”, precum şi demisia în regim de urgenţă a Consiliului Director şi a Adunării Generale a Acţionarilor Politehnicii. PSD a mai cerut ca obiectiv revenirea în prima ligă în doi ani, cumpărarea siglei Politehnicii 1945, precum şi realizarea unui audit extern. Liderul consilierilor PSD, Bogdan Balanişcu a spus că “echipa de fotbal şi clubul nu sunt ale primarului, ci ale oraşului”, iar Bogdan Crucianu, secretarul Comisiei pentru Tineret şi Sport a CL, a punctat: “Echipa de fotbal nu poate să revină acolo unde îi este locul decât dacă acum vom tăia în carne vie (…). Întreg Consiliul Director trebuie să îşi dea, de urgenţă, demisia, altfel nicio discuţie despre fotbal nu poate avea loc”.

Reamintim, USR PLUS şi PSD au condiţionat de mai multe luni deblocarea finanţării clubului de plecarea tuturor capilor clubului, Adrian Ambrosie, Leonid Antohi, Ion Apostol, Ioan Melinte şi Mircea Ursu. Aceştia au fost însă susţinuţi de Chirica.