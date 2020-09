Firea caută vinovaţi pe internet pentru înfrângerea sa. Nu suflă o vorbă despre mandatul său

Ea a susţinut că a obţinut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa sa şi că doreşte să vadă „caracatiţa” despre care au vorbit adversarii săi politici, iar când va ajunge la Primărie Nicuşor Dan să arate această “caracatiţă”. Firea a precizat că nu există “caracatiţa” şi că au fost numai minciuni de campanie.

”Campania negativă în online şi total mincinoasă ne-a afectat pe mine şi pe colegii de la sectoare” a declarat Firea, precizând că nu are ce să le reproşeze acestora în legătură cu rezultatul alegerilor din Capitală. Firea a susţinut că ea a avut o campanie pozitivă, în care şi-a prezentat proiectele. ”Eu am făcut campanie pozitivă în online. Am prezentat filmuleţe cu activitatea mea din cei patru ani”, a declarat.

“Am obţinut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea, că am o caracatiţă. Vreau să văd caracatiţa când va ajunge domnul Dan şi va căuta caracatiţa, va chema caracatiţa la şedinţă. Nu există o caracatiţă, acelea au fost minciuni de campanie. Când soţul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor şi l-a întrebat de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat, e convins că a făcut bine, e convins că pentru bucureşteni e mai bine să fie domnul Dan faţă de mine care inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă şi de implicare. Şi domnul Orban a spus: ”Măi Florine, dar erau declaraţii politice”. Dacă în cadrul unor declaraţii politice poţi să demolezi un om şi poţi să spui numai minciuni, atunci această politică este murdară”, a declarat Gabriela Firea.

Ea a menţionat că pe internet au fost numeroase mesaje neadevăruri la adresa sa. Orice deschideai erau cartoane împotriva mea care conţineau neadevăruri. Nu este normal, inclusiv acel neadevăr cu apa caldă, că dacă plec eu, instantaneu va fi apă caldă. Am plecat, se va depune jurământul probabil săptămâna viitoare…”, a precizat Firea.

Întrebată dacă Marcel Ciolacu făcea referire la ea când vorbea de personaje anchilozate în PSD, Gabriela Firea a răspuns:

“Până acum mi se spunea că sunt prea nouă, prea proaspătă în partid şi emit prea multe pretenţii de funcţii. Acum sunt veche şi anchilozată? Cu siguranţă nu se referea la mine pentru că eu sunt şi foarte nouă în partid, abia am venit, mi s-a dat peste nas de nu ştiu câte ori de către alţi membri fondatori ai partidului, că sunt mult prea nouă şi să mai stau la locul meu la colţ, să mai aştept nişte ani. Sub nicio formă nu se referea domnul Ciolacu la mine şi probabil că vă va declara dumnealui la cine se referea. Am nişte bănuieli, dar de ce să fac eu declaraţii?”.

Firea a precizat şi de ce nu a urnărit exit-poll-ul la sediul PSD. “În timpul săptămânii s-a luat această decizie de către echipa de comunicare, să urmăresc exit-poll-ul la primărie sau la PSD Bucureşti şi să se facă declaraţii de către conducerea naţională în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat în toată ţara. Dacă ar fi fost un rezultat bun al exit-poll-ului, să vin în jurul orei 21.30, după declaraţiile oficiale, să facem şi noi împreună o declaraţie de presă. Aşa s-a stabilit. Eu nu fug de răspundere, nu am fugit niciodată şi nu am de ce să mă ruşinez”, a mai afirmat Firea.

PSD mai are doar un primar de sector, potrivit rezultatelor provizorii ale scrutinului de duminică, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă fiind cel care a obţinut o victorie certă. La sectorul 1, actualul primar Dan Tudorache şi-a clamat luni victoria în faţa candidatei PNL-USR PLUS Clotilde Armand, pe baza numărătorii paralele a voturilor. Scrutinul de la Sectorul 1, care pare câştigat, conform datelor provizorii, de Clotilde Armand, este însă puternic contestat după ce aceasta a descoperit procese verbale falsificate, solicitând intervenţia Poliţiei. ŞI la sectoarele 4 şi 5 sunt acuzaţii de fraudă, formulate de PNL şi de USR PLUS.