Firea, lui Vlad Voiculescu: Dovediţi cu fiecare declaraţie că sunteţi prost informat şi prost, în general!

”Domnule ministru al sănătăţii cu repetiţie, în mandatul căruia mor bolnavi în spitale nu de afecţiunea pentru care s-au internat, ci din cauza incompetenţei criminale care vă caracterizează pe Dvs şi pe guvernanţii de dreapta, Nu mai daţi vina pe mercur retrograd, birocraţie, Firea, Psd, Oprescu, Băsescu, Videanu, gaura din stratul de ozon sau ce vă vine în minte, pentru că va faceţi de râs, mai mult decât vă faceţi oricum, prin prestaţia lamentabilă pe care o aveţi ca ministru, prin interesele oculte pe care le aveţi în Sănătate, prin studiile dubioase etc. Dovediţi cu fiecare declaraţie că sunteţi prost informat şi prost, în general!”, a scris Firea pe Facebook.

Ea consideră că Voiculescu ar fi trebuit să ştie că anul acesta avem cea mai gravă criză de termoficare din ultimii 30 de ani, pentru că Bucureştiul e alimentat în mod curent cu DOAR 2 CET-uri, în loc de 6 câte au fost construite iniţial şi câte ar fi necesare.

”In dimineaţa groazei când a izbucnit incendiul de la Matei Bals nu era nicio avarie în zonă, deci nu mai daţi vina pe Firea şi compania înfiinţată de mine şi echipa mea-Termoenergetica, pentru a putea atrage fonduri europene necesare reabilitării reţelei de termoficare-ceea ce am şi făcut (300 mil euro). Şi prin care am reabilitat 270 km de conductă, ceea ce nu va face în 4 ani colegul dvs de la primărie. Oamenii din sectorul 2, unde se află şi spitalul, dar şi cei din celelalte sectoare, tremură de frig în case pentru că dumneavoastră, cei din guvernarea PNL-USR Plus, nu investiţi în CET-uri, nu le reparaţi, nu le modernizaţi. CET-urile, Domnule ministru incompetent şi cinic, aparţin de ELCEN-adică de Guvern, prin Ministerul Energiei. Conduc Firea şi PSD ministerul energiei? Ce au făcut colegii dvs 1 an şi 3 luni? Va spun eu : NIMIC!”, îi transmite Gabriela Firea ministrului Sănătătii.

Ea îi spune lui Vlad Voiculescu că au ars 7 spitale în mandatele lui şi al lui Nelu Tătaru. ”4 chiar în mandatul Dvs! Deci nu mai este o întâmplare! Aţi recunoscut public că abia acum aţi citit raportul privind tragedia de la Piatra Neamţ! Cât de superficial şi incompetent puteţi fi?? După tragedia de la Piatra Neamţ aţi cerut verificarea imediată de către guvern a tuturor secţiilor AŢI, a staţiilor de oxigen, pentru a preveni posibile cauze care ar putea duce la accidente, astfel încât să nu mai avem pierderi de vieţi omeneşti?”, întreabă fostul primar social-democrat.

Ea îl acuză pe Voiculescu că nu a făcut nimic de la preluarea mandatului, iar în mandatul precedent a blocat transplantul de plămani de la Spitalul Sfânta Maria. ”În general, cu ce vă ocupaţi, în afară de comunicate scrise pe FB de consultanţi scumpi, acţiuni pentru poze, schimbarea garderobei şi a pozei de profil? Informaţi-vă, înainte să faceţi acuzaţii penibile şi să deveniţi ridicol chiar în ochii celor care v-au creditat până acum. Dar care îşi dau seama ca, şi Dvs, că şi împăratul din poveste, sunteţi gol. Gol de substanţă, conţinut, umanitate şi putinţa de a face ceva durabil pentru oameni”, conchide Firea.

Ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu consideră ”interesant” faptul că un partid precum PSD îi cere demisia după incendiul de la Institutul Matei Balş. El susţine că, dacă a fost o problemă legată de căldură, aceasta ”este la PSD”, dat fiind că Gabriela Firea a fost primar, iar ”patru ani de zile nu s-a întâmplat nimic”, iar dacă problema a fost o legată de o investiţie făcută prost, problema e tot la PSD, întrucât Adrian Streinu Cercel, actual senator PSD, a fost timp de 28 de ani managerul unităţii medicale.