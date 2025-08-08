Firmă, amendată de Protecția Consumatorului cu 15.000 lei fiindcă ar fi introdus precauțiile în cutiile parfumurilor și nu la vedere. Ce au decis judecătorii

Găselnița nu a fost apreciată de inspectorii Protecției Consumatorilor, care au aplicat o amendă de 15.000 lei. Cazul a ajuns în fața magistraților Judecătoriei.

Cum s-a apărat firma amendată

În plângerea contravențională depusă, reprezentanții Inditex România SRL au explicat că informațiile cerute de legea română pur și simplu nu încap pe ambalajele de dimensiuni mici.

„Toate produsele de parfumerie au înscrise precauțiile cerute în limba română. Produsele cu gramaj mare (100 ml) au precauțiile în limba română scrise pe ambalajul de carton la exterior, întrucât există spațiu suficient. Pentru produsele cu gramaj mic (50 ml sau mai puțin), precauțiile în limba română sunt menționate în interiorul ambalajului de carton, neexistând spațiu suficient pentru afișarea tuturor informațiilor. Un consumator nu are cum să fie păgubit doar prin faptul că i se arată traducerea în limba natală a denumirii unui produs și atenționările legate de acel produs într-o eticheta care se află în interiorul cutiei produsului, cu atât mai mult cu cât denumirea produsului este «internațională»”, au arătat aceștia.

Protecția Consumatorului a contraatacat

La rândul lor, inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) au arătat că lucrurile nu erau atât de simple. Pentru a putea citi instrucțiunile scrise în limba română, fusese necesară distrugerea ambalajului. Consumatorul le putea deci citi doar după cumpărarea produsului, fiind astfel împiedicat să ia decizii în cunoștință de cauză și să aleagă produsele care corespundeau cel mai bine așteptărilor sale. Spațiu pe exteriorul ambalajului ar fi fost suficient.

Oricum, indiferent de situație, contravenția fusese comisă, iar reprezentanții magazinului nu o negau.

Magistrații Judecătoriei au fost de acord cu inspectorii CJPC în privința existenței contravenției. Ei nu au fost de acord însă și cu sancțiunea aplicată. Chiar la nivelul minim legal, amenda era prea mare, în condițiile în care informațiile erau totuși publicate și în limba română. Judecătorii au decis înlocuirea amenzii cu un avertisment. Decizia lor va trebui însă confirmată de magistrații Tribunalului, în fața cărora CJPC a contestat sentința Judecătoriei. Nu a fost stabilit încă primul termen de judecată a apelului.

