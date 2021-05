Firma din Iaşi care-şi testează produsele cu ajutorul hackerilor etici

Industria IT din Iaşi se află pe un trend ascendent. CGM Software România, subsidiara locală a grupului german CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, şi-a propus ca până la sfârşitul acestui an să mărească echipa care lucrează la centrul din Iaşi de la 220 până la 300 de oameni.

Compania dezvoltă produse IT special concepute pentru industria medicală (eHealth), singurul centru CGM din România fiind deschis la Iaşi, în anul 2016.

“Lucru de care suntem foarte mândri"

Interesant este faptul că în cadrul centrului CGM din Iaşi există o echipă de hackeri etici. “Hackeri etici îşi folosesc abilităţile în scopuri bune, pentru a ajuta companiile să descopere şi să remedieze problemele de securitate cibernetică. Hackerii etici talentaţi sunt esenţiali pentru protecţia informaţiilor personale şi pentru întărirea siguranţei online a companiilor la fel cum avem nevoie de poliţie pentru a-i prinde pe infractori”, se arată pe site-ul news.securityportal.ro.

Aceasta este doar una dintre activităţile firmei, cea principală vizează segmente ce au legătură cu digitalizarea sectorului sanitar (Hospital Information System (HIS), Ambulatory Information System (AIS), Pharmacy Information Systems (PCS) şi Consumer and Health Management Information Systems (CHS)). „Sunt proiecte la care lucrează exclusiv echipe din România, cât şi proiecte cu echipe mixte, ce lucrează în colaborare cu colegi din alte ţări precum Italia, Franţa, Germania sau Olanda. Cât priveşte specialiştii dedicaţi pentru testarea produselor noastre, mai exact echipa de hackeri etici, este formată doar din colegi din Iaşi, lucru de care suntem foarte mândri", a declarat Alex Cobjuc, manager proiect în cadrul CGM Software România, pentru „Ziarul de Iaşi".

Produs conceput cu ajutorul IT-iştilor din Iaşi

CGM are o bază de clienţi unică la nivel global de peste 1,6 milioane de utilizatori, incluzând medici, stomatologi, farmacişti şi alţi profesionişti din domeniul sănătăţii în unităţi de spitalizare şi ambulatorii. De altfel, unul dintre produsele dezvoltate recent de către CGM, respectiv CGM ELVI Telemedicine, care răspunde nevoii globale generate de criza de sănătate publică, a fost conceput inclusiv cu ajutorul angajaţilor din Iaşi, fiind premiat recent la categoria Best Video Conferencing Solution in 2021 - MedTech Breakthrough Awards. „CGM ELVI Telemedicine este o aplicaţie de telemedicină, certificată HIPAA (adică asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor de sănătate - n.r.), care oferă o soluţie pentru o conexiune sigură, peer to peer (permite calculatoarelor să se conecteze în mod direct unul la celălalt, pentru schimb de fişiere în comun - n.r.), ce permite personalului medical să ofere îngrijire şi servicii vitale pacienţilor, fără a risca sănătatea niciunuia dintre ei. În plus, platforma CGM ELVI oferă un set robust de beneficii, promovând schimbul sigur de informaţii sensibile despre sănătatea pacientului, oferind o interfaţă intuitivă cu funcţionalitate avansată, inclusiv întâlniri, săli de aşteptare virtuale şi sesiuni de grup", ne-a explicat Alex Cobjuc.

Se pregătesc de noi angajări

În ceea ce priveşte intenţia companiei de a creşte numărul de oameni care lucrează în centrul din Iaşi, „oportunităţile oferite de piaţa locală a forţei de muncă au reprezentat un argument forte în luarea deciziei de extindere a activităţilor în cadrul unor planuri pe termen lung". „Astfel că, pe lângă măsurile luate în vederea stabilizării, ne vom mări anul acesta echipa cu încă 80 de colegi pe care îi vom susţine pe tot parcursul lor profesional, aşa cum am fost alături de toţi angajaţii din cadrul companiei", a mai spus Alex Cobjuc.

Specialiştii din cadrul companiei arată că cererile de servicii de laborator au crescut semnificativ în contextul Covid-19. Datele financiare pe anul 2020 pe plan local încă nu au fost publicate, dar potrivit indicatorilor din situaţia financiară pe anul 2019, ultimele date disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor, germanii de la CGM au înregistrat venituri totale de 49 milioane de lei (circa 10 milioane de euro) pe piaţa din România, respectiv cu centrul din Iaşi.

Venituri de 837 milioane de euro

Însă, la nivel global, CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (cu sediul central în Koblenz) a încheiat anul 2020 cu venituri totale de 837 milioane de euro cu cele 18 locaţii CGM, astfel că Dirk Wössner, directorul general al CompuGroup Medical, se arată optimist. „Ne propunem şi vom continua să ne axăm pe probleme importante pe care viitorul ni le prezintă cum ar fi interoperabilitatea, consumul şi utilizarea datelor digitalizate în domeniul sănătăţii, printr-o serie de investiţii masive. Suntem convinşi că aceste investiţii vor da deja roade în viitorul apropiat şi că vor rezulta oportunităţi majore de creştere", a declarat Dirk Wössner.