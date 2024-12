Firmele de construcții din Iași caută personal: aproape jumătate din locurile de muncă disponibile prin AJOFM Iași sunt în acest domeniu

La sfârșit de an, firmele de construcții sunt cele care dau semne că se confruntă cu cea mai mare lipsă de personal în județul Iași.

Din 412 locuri de muncă vacante pentru care se poate aplica prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași (AJOFM), 200 sunt din domeniul construcțiilor, 133 din servicii (comerț, transporturi sau alte activități de servicii), 44 se adresează celor care vor să se angajeze în domeniul confecțiilor, 33 sunt în industrie și două locuri de muncă vacante sunt din sănătate și asistență socială.

Un sfert din locurile de muncă disponibile sunt pentru candidații cu studii superioare

Aproape un sfert din locurile de muncă oferite din AJOFM în această perioadă sunt pentru candidați cu studii superioare, iar 311 locuri de muncă sunt pentru cei cu studii medii. Firma care face cele mai multe angajări și e dispusă să aștepte cel mai mult până la găsirea candidaților ideali e Arcadis Excellence Center România SA, o companie cu capital olandez, care are ca domeniu principal de activitate „activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”. Din totalul de 118 anunțuri de angajare publicate de AJOFM pentru săptămâna 25.12.2024 – 08.01.2025, Arcadis Excellence Center România are nu mai puțin de 21 de anunțuri, toate pentru candidaţi cu studii superioare.

Pe domeniul său de activitate, Arcadis Excellence Center Romania SA e compania cu a treia cea mai mare cotă de piață, după Alten Delivery Center Iași SRL și Quartz Matrix SRL. În 2023, Arcadis Excellence a avut o cifră de afaceri de 63,5 milioane lei, în creștere cu 25% față de anul anterior, realizat de 387 de angajați.

Compania caută în special ingineri (de căi ferate, drumuri și poduri, chimist, de construcții hidrotehnice, ecolog, geodez, proiectant energetician), și proiectanți (proiectant arhitect și proiectant inginer geodez, de construcții, instalații, mecanic). Tehnician proiectant în construcții, peisagist, programator, specialist în domeniul proiectării pe calculator, dar și manager, șef de departament, șef serviciu, specialist în recrutare sunt alte locuri de muncă vacante în cadrul Arcadis Excellence Center Romania SRL, pentru care compania olandeza de la Iași e dispusă să-și aștepte candidații până pe 30 iunie 2025.

Constructorii sunt la mare căutare

Următoarele companii cu cele mai multe anunțuri de angajare sunt tot din domeniul construcțiilor: Construcții Hidrotehnice SA Iași are 15 anunțuri de locuri vacante, din care cinci se adresează candidaților cu studii superioare (ingineri), Das SRL, liderul de pe piața ieșeană în „lucrări de instalații sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat” și a patra cea mai mare companie de acest fel din țară, are, de asemenea, 15 anunțuri de angajare. Dintre acestea, opt sunt destinate absolvenților de școală profesională (dulgher, zidar, fierar-betonist, sudor, electrician în construcții, etc) și șapte pentru personal cu studii superioare (ingineri, proiectanți, dar și specialist în domeniul sănătății și securității în muncă sau cadru tehnic PSI).

În domeniul „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, AG Steel Building & Cladding” SRL Iași, companie cu sediul în Miroslava, care a avut în 2023 a noua cea mai mare cifră de afaceri din județul iași pe acest tip de activitate, caută în special profesioniști cu studii superioare (inginer construcții civile, industriale și agricole, specialist achiziții, tehnician devizier, expert în achiziții publice, inginer instalații, șef șantier), iar pentru pozițiile vacante de „constructor-montator de structuri metalice” și „lăcătuș montator”, caută personal cu studii medii.

Și tot în domeniul „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, Conest SA, a doua cea mai mare firmă de profil din județul Iași în 2023, caută același tip de angajați cu școală profesională/calificare ca și Construcții Hidrotehnice: zidar, sudor, fierar betonist, electrician, instalator. Toate aceste oferte sunt valabile până la data de 31 ianuarie 2025.

Firmele din străinătate sunt și ele în căutare de constructori

Concurență pentru personalul din domeniul construcțiilor fac și țările din Uniunea Europeană: Din 171 de locuri vacante oferite prin rețeaua europeana EURES, jumătate sunt pentru electricieni, ingineri industriali, lucrători ajutor la prelucrarea metalelor, maiștri vopsitori, mecanici sau lăcătuși mecanici, sudori, tinichigii, etc. Letonia, de exemplu, caută 30 de sudori, iar Germania zece sudori MAG și tot zece lucrători în prelucrarea metalelor. Personalul care cunoaște limbile engleză, germană sau scandinavă are cele mai mari șanse să-și găsească un job pe EURES, iar candidații care nu se identifică ca gen feminin sau masculin pot aplica pentru ofertele din Austria, singura țară care precizează ca locurile de muncă sunt disponibile pentru genurile f/m/x.

Într-un județ unde construcțiile sunt motorul principal al angajărilor, lipsa acută de personal reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate pentru cei care doresc să-și construiască o carieră în acest domeniu. Cu posturi disponibile pentru toate nivelurile de calificare și cu companii dispuse să aștepte candidatul ideal, rămâne de văzut cine va răspunde acestei cereri crescânde. Cert este că, în 2025, angajatorii din Iași sunt gata să ofere mai mult decât un loc de muncă – oferă șansa de a participa la dezvoltarea unei regiuni aflate în plină expansiune.

Publicitate și alte recomandări video