Firmele de IT mai au timp până în iunie să-şi trimită angajaţii la cursuri de perfecţionare

Companiile din domeniul IT&C din judeţul Iaşi care doresc ca angajaţii lor să se perfecţioneze în ceea ce fac au posibilitatea de a-i înscrie în programul TechTalent Growth. Prin intermediul acestui proiect, care se va încheia în luna iunie 2021, Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) vizează îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor tehnice a cel puţin 380 de specialişti IT din România, angajaţi în cadrul IMM-urilor din acest sector de pe tot teritoriul ţării, cu excepţia Bucureşti şi Ilfov.

Un angajat poate participa la un singur curs, iar organizatorii încurajează participarea la cursuri şi a persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani. În 36 de zile de când s-a dat startul cursurilor gratuite din cadrul TechTalent Growth, ANIS a reuşit să specializeze un număr de 60 de angajaţi din companiile IT care s-au înscris în program, aproximativ 10% dintre salariaţi fiind din judeţul Iaşi.

Participanţii au avut posibilitatea de a opta pentru unul dintre cele cinci cursuri disponibile: Programare (DevOps şi Java), Baze de Date, Web design, toate la nivel avansat, şi un Curs de formare Data Protection Officer (DPO). Programul TechTalent Growth continuă cu trei noi cursuri în luna ianuarie a acestui an: Baze de Date – Nivel Avansat, care va începe pe 18 ianuarie, respectiv Web Design şi DPO, cu începere pe 25 ianuarie. Pentru a fi eligibile, companiile trebuie să genereze o cifră de afaceri sub 50 milioane de euro pe an şi să nu aibă mai mult de 250 de angajaţi.

Participarea la cursuri este gratuită, toate costurile implicate fiind asigurate din Fondul Social European. Cursurile se desfăşoară online şi sunt susţinute de formatori cu o vastă experienţă în training-uri şi cursuri IT. Examenele se derulează tot în mediul virtual, la finalizarea cursurilor. În urma examinării, se va elibera certificarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări.