Firmele din comerțul ieșean performează peste medie: doar cinci firme generează 76 milioane euro

Retailul românesc a crescut cu 7,1 % în iulie 2025. Primele cinci companii din comerțul cu amănuntul au raportat aproape 400 milioane de lei cifră de afaceri și 15,5 milioane de lei profit net.

Toate au demonstrat stabilitate financiară, cu cifre de afaceri consistente, profitabilitate peste medie și o capacitate de a menține sau crește numărul de angajați, chiar într-un context economic marcat de scumpiri și presiuni operaționale.

Datele statistice la nivel național indică o evoluție pozitivă a comerțului cu amănuntul în luna iulie 2025, excluzând segmentul autovehiculelor și motocicletelor. Comparativ cu luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 7,1 % în varianta brută și cu 0,3 % în varianta ajustată în funcție de zilele lucrătoare și de sezon. Această creștere a fost generată, în principal, de avansul vânzărilor de carburanți, produse alimentare, băuturi, tutun și produse nealimentare, semnalând o revenire a consumului intern.

Raportat la aceeași lună a anului anterior, iulie 2025 a adus o creștere de 5,3 % în varianta brută și de 4,5 % în varianta ajustată. Cele mai dinamice segmente au fost carburanții, cu o creștere de peste 11 %, urmate de produsele nealimentare și cele alimentare. În perioada ianuarie – iulie 2025, față de intervalul similar din 2024, comerțul cu amănuntul a crescut cu 3,1 % brut și 3,5 % ajustat, cu o contribuție majoritară din partea produselor nealimentare și a carburanților, în timp ce vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au înregistrat o ușoară scădere.

Cum au evoluat firmele din Iași din comerț anul trecut

Această tendință ascendentă se reflectă și în județul Iași, unde funcționează 4.308 firme cu activitate principală în comerțul cu amănuntul, acoperind peste 20 de subdomenii. Analiza celor mai performante cinci companii locale confirmă dinamismul sectorului și marchează o creștere susținută, atât în cifre de afaceri, cât și în profitabilitate și resurse umane.

Un prim exemplu, Lorimer SRL, liderul pieței ieșene în acest domeniu conform listăfirme.ro, are o experiență de peste 31 de ani. Compania operează lanțul Lorimer Market, care este format din 23 de magazine. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de aproape 114 milioane de lei, în creștere cu 13 % față de anul anterior, și un profit net de 2,2 milioane de lei, cu 179 de angajați, în creștere cu 7 %. Evoluția reflectă o consolidare a poziției pe piață, susținută de extinderea rețelei și de fidelizarea consumatorilor.

Smart Shopper SRL, ocupantul locului doi, activează în comerțul cu îmbrăcăminte prin brandul Cream Outlet. Cu o cifră de afaceri de peste 32 milioane de lei și un profit net de 1,5 milioane de lei, compania a menținut un nivel constant de performanță. Totuși, numărul angajaților a scăzut cu 5 %, de la 133 la 126, semnalând o posibilă optimizare operațională.

Pe locul trei se află Nova Miro SRL, cu o cifră de afaceri de 72,6 milioane de lei, în creștere cu 7 % față de anul anterior, și un profit net de 3,8 milioane de lei, în scădere cu aproximativ 19 %. În schimb, numărul angajaților a crescut, ceea ce sugerează o extindere a activității, dar cu o presiune asupra marjei de profit.

DTL Solutions SRL, aflată pe poziția a patra, a înregistrat o creștere spectaculoasă: cifra de afaceri a urcat cu 26 %, de la 46,2 la 58,5 milioane de lei, iar profitul net a crescut cu 15 %, ajungând la 2,3 milioane de lei. Numărul angajaților s-a mai mult decât dublat, de la 47 la 110, ceea ce indică o expansiune accelerată a rețelei DTL Market.

Viosand Tricotext SRL încheie topul, cu o cifră de afaceri de 104 milioane de lei, în creștere ușoară față de anul anterior, și un profit net de 5,7 milioane de lei, cel mai mare din clasament. Cu toate acestea, compania a înregistrat o creștere a datoriilor cu 3 milioane de lei, ceea ce poate semnala investiții în extindere sau presiuni financiare temporare. Firma operează atât Viosand Supermarket, cât și un depozit de materiale de construcții în Pașcani.

Profitabilitate peste medie și reziliență operațională în retail-ul din Iași

Cele cinci companii de top din județul Iași, active în comerțul cu amănuntul, au generat împreună o cifră de afaceri de 381 milioane de lei, echivalentul a 76,2 milioane de euro, și un profit net cumulat de 15,5 milioane de lei, adică aproximativ 3,1 milioane de euro. Cu un total de 640 de angajați, aceste firme reprezintă doar 0,12 % din cele 4.308 societăți locale din domeniu, dar concentrează o parte semnificativă din performanța financiară a sectorului.

Marja medie de profit net înregistrată de aceste companii se situează în jurul valorii de 4 %, peste media națională estimată pentru comerțul cu amănuntul, care variază între 2,5 % și 3,5 %, în funcție de segment. Totuși, în contextul unei inflații ridicate – cu scumpiri semnificative la energie, carburanți și produse alimentare – o parte din creșterea cifrei de afaceri reflectă mai degrabă ajustarea prețurilor decât o creștere reală a volumului de consum. Cu alte cuvinte, vânzările au fost mai valoroase, dar nu neapărat mai mari în termeni cantitativi.

