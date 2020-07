Firmele din Iaşi care asigură suport pentru afaceri se aşteaptă la o creştere a afacerilor cu 5%

Sectorul de business services din România, cu o prezenţă masivă şi la Iaşi, speră la o creştere a veniturilor mai mare de 5% în cea de-a doua jumătate a anului 2020. Industria IT din ţară are atuuri care pot atrage în continuare investiţiile străine, spune Ciprian Dan, preşedintele Asociaţiei Business Service Leaders (ABSL) România, organizaţie care adună în componenţa sa cele mai importante companii din piaţă care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO) şi Research and Development (R&D).