Firmele din Iași cu angajați străini au intrat sub lupa ITM: ce au descoperit inspectorii

Cele mai frecvente nereguli au fost lipsa echipamentului de protecție și evidența incorectă a timpului de muncă.

Care au fost principalele deficiențe constatate

În contextul creșterii numărului de muncitori străini în România, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Iași intensifică controalele la angajatorii locali. ITM Iași a desfășurat, în perioada 28 iulie – 1 august 2025, o serie de controale la angajatorii care au încadrat cetățeni străini, vizând respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor, inspectorii ITM Iași au descoperit mai multe nereguli, printre care evidența incorectă a timpului de muncă, nerespectarea timpului de odihnă și a regimului sărbătorilor legale și completarea eronată sau întârziată a datelor în aplicațiile ReviSal și REGES-ONLINE. În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM), cele mai frecvente deficiențe au fost lipsa echipamentului individual de protecție adecvat și semnalizarea de securitate necorespunzătoare în raport cu pericolele existente.

Câteva mii de persoane din străinătate lucrează în Iași

În cadrul campaniei, au intrat în atenția ITM șapte unități cu un total de 823 de lucrători, dintre care 181 cetățeni străini. Inspectorii au subliniat importanța integrării acestor lucrători în cultura europeană de securitate și sănătate în muncă, având în vedere diferențele culturale și de percepție asupra riscurilor profesionale.

Campania se înscrie în eforturile autorităților de a gestiona fenomenul migrației și de a întări controlul legalității șederii și încadrării în muncă a cetățenilor din state terțe, în conformitate cu Strategia națională privind imigrația.

Conform datelor din Registrul general de evidență a salariaților, în județul Iași activează aproximativ 1.000 de angajatori care au în total pe statul de plată peste 3.800 de salariați străini proveniți din țări precum Republica Moldova, Nepal, Sri Lanka și Ucraina, adică non-UE/SEE.

