„Firul divin”, disecat de medicii specialiști ieșeni: O aberație. „Nu vreau să-mi amintesc câte mame mureau cândva la naștere”

Medicii spun că nașterea, fie naturală, fie prin cezariană, nu influențează legătura dintre mamă și copil. Deși medicii recunosc că nu înțeleg semnificația exactă a afirmațiilor candidatului, au subliniat că există situații în care cezariana este indispensabilă, pentru a salva atât viața mamei, cât și pe cea a copilului. „Dacă viitoarea mamă este manipulată de genul în care nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin. Mai mult, tu consideri și accepți că peste 90% sunt bolnave”, a afirmat Călin Georgescu ​​în cadrul unui interviu acordat în luna mai 2024.

Prof. Dr. Maria Stamatin, medic primar în Pediatrie și Neonatologie, coordonator al Departamentului Mama și copilul din cadrul grupului medical Arcadia, a subliniat importanța nașterii prin cezariană în anumite situații, explicând că aceasta poate salva viața mamei și a copilului. Ea a menționat că există cazuri în care intervenția de urgență prin cezariană este absolut necesară.

Sigur, există și cezariana la cerere, așa-numita cezariană electivă, iar o femeie, dacă dorește să nască prin cezariană, trebuie să aibă dreptul să o facă. Ca medic sau ca reprezentant al societății civile, nu pot să mă opun dorinței unei mame. Indiferent de modul în care își aduce copilul pe lume, natural sau prin cezariană, aceasta este alegerea ei. În ceea ce privește afirmațiile legate de «firul divin», sincer, nu știu la ce se referă”, a declarat Prof. Dr. Maria Stamatin.

Medicul a explicat că „Ora de aur” reprezintă momentul esențial al conexiunii imediate între mamă și copil, dar acest proces poate avea loc și la două ore după naștere, în funcție de starea mamei. El a subliniat că modul de naștere, fie natural, fie prin cezariană, nu influențează dragostea unei mame pentru copilul său. De asemenea, medicul a evidențiat că nașterea naturală oferă avantajul unei recuperări mai rapide pentru mamă, însă a subliniat că există situații în care cezariana este absolut necesară. Aceasta poate fi de urgență, pentru salvarea vieții, sau electivă, la cererea mamei.

Referitor la afirmația candidatului că indicele de cezariană în România ar fi de 90% din nașteri, medicul a precizat că acest lucru nu este adevărat. Conform spuselor sale, indicele de cezariană în România este de aproximativ 45-50%.

Dr. Irina Cațighera, medic primar în Planificare Familială, a explicat că există multiple patologii care impun alegerea cezarianei încă de la început. Printre acestea se numără femeile cu o condiție fizică care nu le permite să nască natural, cum ar fi cele cu un bazin foarte îngust, dar și paciente cu diverse patologii care contraindică nașterea vaginală. De asemenea, în timpul sarcinii pot apărea probleme precum suferința fetală, fătul mare, sarcina multiplă sau prezentarea pelviană, cazuri în care se optează de la început pentru cezariană. În plus, prezența cordonului ombilical cu circulară este un alt factor care impune intervenția prin cezariană.

„Eu sunt îngrijorată și mă gândesc la această declarație în privința colegilor medici, pentru că ei, desigur, vor avea aceeași atitudine și în cazul în care se recomandă cezariană, o vor practica. Dar problema este că nicio manevră nu poate fi făcută asupra unei femei fără acordul acesteia. Și îmi este teamă de impactul pe care această declarație îl va avea asupra femeilor foarte religioase care probabil vor înțelege că doar nașterea naturală respectă principiile lor religioase și că este un păcat să faci cezariană. Adică, pe mine această declarație m-a șocat. Cred că, într-adevăr, în nicio țară nu știu să fi făcut vreun politician o asemenea declarație. Această declarație mă duce cu gândul la lucruri foarte grave, precum interzicerea totală a avortului, interzicerea utilizării contracepției, și în această situație, apariția unui număr mare de sarcini nedorite. Deci, ne întoarcem la restricționarea democrației, la uciderea democrației pe care am câștigat-o atât de greu. Și apropo de întreruperea lanțului cu divinitatea, momentul unei cezariene, mă întreb ce părere are acest candidat la președinție despre fertilizarea in vitro, pentru că, sigur, este o sarcină care nu apare într-un mod natural, ci după multe încercări, fiind vorba despre sarcini dorite, urmărite, de familii care nu reușesc să aibă copii. Deci, probabil că și fertilizarea in vitro ar fi condamnată, pentru că nu este conform voinței domnului. Este o atitudine complet misogină care privează femeia de drepturile elementare pe care le-a câștigat acum 35 de ani. Eu îmi amintesc de prima mea gardă, când a fost o femeie care își făcuse un avort empiric, deoarece erau întrerupte chiuretajele pe atunci. A fost operată de urgență, i s-a făcut histerectomie, sângera foarte tare și a murit pe masă. Deci, printre primele mele imagini pe care le țin minte din spital, au fost cu acelea cu femeia moartă într-o baltă de sânge”, a declarat Dr. Cațighera.