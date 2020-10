FITPT Iaşi, la final: care au fost cele mai urmărite spectacole?

Anul acesta, chiar dacă componenta internaţională a festivalului a fost mai restrânsă, o parte din evenimentele artiştilor din afara graniţelor ţării desfăşurându-se online, publicul a avut ocazia să urmărească manifestări pregătite de actori din 10 ţări. La finalul ediţiei, una restrânsă din cauza pandemiei, Oltiţa Cîntec, directorul artistic al festivalului, a subliniat că a fost totuşi „o ediţie care a ieşit aşa cum ne-am dorit, cum am gândit-o şi cum ne-am străduit să fie.

Mulţumiri partenerilor, echipei de la Luceafărul, care e profesionistă, dedicată, reverenţă publicului, am reuşit împreună. Mă bucur că am ajuns cu bine la final; că formatul conceptual nu a avut de suferit în ciuda înrăutăţirii, din păcate, a situaţiei sanitare; că am putut oferi iubitorilor de teatru clipe de încântare”, a precizat teatrologul. Ediţia din acest an a FITPTI s-a desfăşurat sub genericul „avarie pandemică”.

Astfel, actori din Austria, Germania, Franţa, Italia, Islanda, Georgia, Rusia, Japonia, Marea Britanie, dar şi din România au susţinut spectacole live streaming, per payview, online streaming, teatru radiofonic, lecturi performative, dezbateri, expoziţii sau lansări de carte. În cazul evenimentelor care s-au desfăşurat „pe viu”, acestea au avut loc în sălile Teatrului „Luceafărul”, dar şi la Bojdeuca lui Ion Creangă, la Muzeul Mihail Sadoveanu sau la librăria Art^Deisgn. În ceea ce priveşte participarea la evenimentele online, reprezentanţii Teatrului „Luceafărul” au subliniat că „toate evenimentele online au avut trafic bun şi feedback excelent”. Printre cele mai urmărite în spaţiul online au fost spectacolul „N-ai tu treabă”, pregătit de Teatrul Act, „Cenuşăreasa, în regia lui Silviu Purcărete, şi „Fraţi”, pregătit de Teatrul Naţional Timişoara, spectacol în regia lui Florin Piersic Jr.