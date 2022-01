Fiul actorului Michael Madsen s-a împuşcat în cap. Era militar şi avea 26 de ani

La 64 de ani, Michael Madsen a anunţat moartea fiului său Hudson în vârstă de 26 de ani. Data exactă a decesului nu a fost dezvăluită de autorităţile hawaiene.

„Avem inima frântă şi suntem copleşiţi de durere pentru pierderea lui Hudson. Amintirea sa şi lumina sa vor rămâne în memoria tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit. Vă cerem respectarea intimităţii şi respect în această perioadă dificilă”, a declarat actorul Michael Madsen pentru The Blast. Fiul său era şi finul regizorului Quentin Tarantino, cu care actorul a colaborat la mai multe filme, „Reservoir Dogs”, „Kill Bill vol. 1 şi 2.”, „Les Huit Salopards” sau „Once Upon a Time... in Hollywood”.

Aceasta este o nouă tragedie care afectează lumea cinematografiei americane, după ce acum o săptămână actriţa Regina King a anunţat moartea fiului ei Ian Alexander, care s-a sinucis, tot în vârstă de 26 de ani.

Potrivit primelor informaţii ale autorităţilor din Honolulu, ar fi vorba despre „o aparentă sinucidere”.

„Pot confirma că Hudson Lee Madsen, 26 de ani, a murit ca urmare a unei răni provocate de glonţ la cap într-o presupusă sinucidere pe insula Oahu”, a explicat pentru The Sun un purtător de cuvânt al medicului legist.

Hudson a ales o viaţă diferită de cea a tatălui său angajându-se în armata americană, departe de camerele de filmat de la Hollywood. El a fost plecat la Kabul, în Afganistan, înainte de a se căsători în 2018 cu soţia sa, Carlie.

Cu câteva zile înainte de decesul soţului ei pe insula Oahu unde locuiau, Carlie i-a mulţumit soţului pe Instagram pentru susţinerea lui necondiţionată în faţa tumorii ei de sân. Ea a dezvăluit şi probleme de fertilitate în martie.

Potrivit The Sun, mama sa Deanna Madsen a plecat direct către arhipelagul hawaian după aflarea teribilei veşti.