Fiul lui Bono şi trupa lui, pe primul loc în topul britanic al albumelor cu debutul discografic

Elijah Hewson - fiul lui Bono, solistul trupei U2 - şi grupul său, Inhaler, s-au clasat pe prima poziţie în topul britanic al albumelor cu debutul discografic „Won't Always Be Like This”.

Albumul trupei irlandeze a reuşit să devanseze „Sour” al actriţei şi cântăreţei Olivia Rodrigo. Deşi U2 a avut zece albume clasate pe primul loc în Marea Britanie, Inhaler a reuşit ceva ce faimosul grup nu a reuşit - să debuteze direct în fruntea topului.

„Nu ne vine să credem că albumul nostru a ajuns pe primul loc”, au declarat membrii Inhaler pentru site-ul Official Charts. „De când am început în mici cluburi din Marea Britanie şi până unde am ajuns azi nu ne-am gândit vreodată în timp ce lucram la acest album că va fi posibil pentru noi, patru oportunişti”. De la The Script, în 2008, Inhaler este prima trupă irlandeză care domină topul din Regat cu albumul de debut.

„Won't Always Be Like This” a apărut după 40 de ani de la debutul U2, „Boy”, care nici nu a intrat în top 40. Deşi recunoaşte influenţa şi interesul suscitat de tatăl lui, Hewson în vârstă de 21 de ani a subliniat că trupa sa a muncit din greu pentru a se afirma şi pentru a-şi construi propria comunitate de fani.