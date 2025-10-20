MICA PUBLICITATE
SPORT

Fiul lui Cristiano Ronaldo, convocat la naţionala U16 a Portugaliei

De Redacția
luni, 20 octombrie 2025, 22:00
1 MIN
Cristiano Ronaldo Junior calcă pe urmele tatălui său. Fiul lui Cristiano Ronaldo tocmai a fost convocat pentru prima dată la echipa U16 a Portugaliei, la câteva luni după debutul său la U15, scrie news.ro.

Cristiano Ronaldo Junior şi noii săi coechipieri vor disputa un turneu amical în Turcia, între 27 octombrie şi 5 noiembrie, unde vor înfrunta Anglia, Ţara Galilor şi Turcia.

La 15 ani, fiul cvintuplului câştigător al Balonului de Aur evoluează la Al Nassr, în Arabia Saudită, la fel ca şi tatăl său.

