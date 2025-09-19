Fiul lui Zidane s-a decis! Pentru ce națională a ales să joace, în speranţa că va ajunge la Cupa Mondială

Luca Zidane, fiul lui Zinedine, celebrul francez câştigător al Cupei Mondiale, şi-a schimbat apartenenţa internaţională la Algeria, pentru a păşi pe urmele tatălui său şi a juca la Cupa Mondială, scrie News.ro.

Schimbarea de apartenenţă a lui Zidane, după ce a jucat pentru Franţa la nivel de juniori, a fost aprobată vineri de către forul mondial al fotbalului, FIFA, şi publicată pe platforma Change of Association Platform. Zidane joacă pentru echipa spaniolă din divizia a doua Granada, iar schimbarea sa de echipă naţională indică faptul că algerienii caută să adauge mai multe opţiuni în departamentul de portari.

Algeria a folosit patru portari în ultimul an de meciuri competitive, Alexis Guendouz de la Mouloudia Alger fiind prima opţiune. Au mai jucat şi Oussama Benbot, care joacă tot în ţara natală, Anthony Mandrea, care joacă în liga a treia franceză, şi Alexandre Oukidja, care joacă în liga sârbă.

Zidane, în vârstă de 27 de ani, este al doilea dintre patru fraţi, toţi fiind absolvenţi ai academiei Real Madrid. A jucat două meciuri pentru Real Madrid şi are experienţă în La Liga la Rayo Vallecano, dar în ultimele patru sezoane a jucat în divizia a doua spaniolă la Eibar şi acum la Granada. Zidane a jucat pentru Franţa la mai multe niveluri juniori, inclusiv la sub 20 de ani, ceea ce a necesitat o schimbare formală de apartenenţă pentru a putea juca pentru Algeria.

El poate juca pentru ţara nord-africană datorită tatălui său, ai cărui părinţi provin din regiunea Kabylie din Algeria.

Algeria este de aşteptat să-şi asigure un loc la turneul final din 2026 din America de Nord în meciul de calificare împotriva Somaliei de luna viitoare. Zinedine Zidane a câştigat Cupa Mondială cu Franţa în 1998, jucând un rol important în succesul echipei sale pe teren propriu, dar a fost eliminat în finala din 2006 din Germania, unde Franţa a pierdut în faţa Italiei.

Publicitate și alte recomandări video