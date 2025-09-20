Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iași, condamnat la închisoare, a dispărut. Rareș Andrei Berihoi, dat în urmărire generală

Ieșeanul Rareș Andrei Berihoi, în vârstă de 23 de ani, este dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit pentru a-l duce la Penitenciar în vederea executării unei pedepsei definitive, după ce a omorât un pieton aflat pe trecere. Numele său figurează deja pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Persoane urmărite”.

În perioada arestului preventiv de după accidentul de pe bulevardul Independenței, Berihoi ar fi avut dificultăți de adaptare și a amenințat în mai multe rânduri că își va lua viața, potrivit unor surse judiciare. Nu este clar dacă fuga sa a fost organizată cu sprijinul apropiaților sau dacă tânărul a dispărut pe cont propriu.

Joi, Curtea de Apel Iași l-a condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, după accidentul produs în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021. Atunci, Berihoi conducea un Audi Q8 cu aproape 150 km/h pe bulevardul Independenței și l-a lovit mortal pe Pavel Bârzu, de 58 de ani, aflat regulamentar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost atât de violent încât corpul victimei a fost secționat în două.

Inițial, procurorii îl trimiseseră în judecată pentru omor, însă judecătoarea Iuliana Tescu de la Tribunal a schimbat încadrarea juridică în ucidere din culpă. Pe fond, Berihoi primise 3 ani de închisoare cu suspendare, dar Curtea de Apel a decis executarea pedepsei și a majorat la 40.000 de euro daunele morale ce trebuie achitate familiei victimei.

Conform unei modificări legislative din 2024, dacă Berihoi nu se predă sau nu este prins în termen de 7 zile de la pronunțarea pedepsei, va fi trimis în judecată pentru evadare, riscând o condamnare suplimentară între 6 luni și 3 ani.

Rareș Andrei Berihoi este fiul lui Viorel Berihoi, cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, care a avut la rândul său probleme cu legea. În 2015, acesta a fost implicat într-un dosar de trafic de mașini de lux, cu un prejudiciu estimat la 500.000 lei. Gruparea ar fi introdus ilegal în țară 71 de autoturisme BMW, Audi și Volkswagen cu documente falsificate. După aproape șase ani de proces, Curtea de Apel i-a redus pedeapsa de la 5 ani la 3 ani și jumătate de închisoare.

