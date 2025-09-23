Fiul unuia din cei mai bogați români, familie originară din Iași, finanțare UE record pentru soluții energetice inteligente. Cine este Matei Stratan?

Ogre AI din Iași, fondată de Matei Stratan (FOTO), atrage 7,9 milioane lei fonduri europene pentru dezvoltarea unei platforme energetice bazate pe inteligență artificială. Antreprenorul ieșean, cunoscut ca fiul al lui Dan Stratan, unul din cei mai bogați români, dar și pentru relația cu fotomodelul Mădălina Ghenea, consolidează poziția județului Iași în topul național al proiectelor cu finanțare UE.

Start-up-ul tech Ogre Artificial Intelligence SRL, cu sediul în Iași, a semnat pe 28 august 2025 un contract de finanțare europeană în valoare totală de 9,2 milioane lei, din care 7,9 milioane lei sunt nerambursabili. Proiectul, intitulat „AI Energy Hub – Energy Management and Optimization Solution powered by AI”, este finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 și vizează dezvoltarea unei soluții integrate de management energetic cu aplicabilitate în electricitate, gaze, apă și termoficare.

Compania a fost fondată în urmă cu cinci ani și are ca obiect principal de activitate consultanța în tehnologia informației. În prezent, Ogre AI este condusă de Matei Stratan, fondator și CEO, care deține 41,42% din acțiuni. Restul capitalului este împărțit între investitori individuali și fonduri de venture capital, printre care Verbund Ventures GmbH, Soulmates CEE Fund SRO, MMC GP London II LLP și Early Game Ventures Fund I Cooperatief UA.

Deși anul trecut firma din Iași a raportat o cifră de afaceri de 2,3 milioane lei, profitul net a fost negativ, iar asta ar putea să însemne investiții continue în dezvoltare și extindere internațională.

Cine este Matei Stratan, fondatorul Ogre AI

Matei Stratan, fiul al mai cunoscutului om de afaceri originar din Iași Dan Stratan, unul din cei mai bogați români, este licențiat în business și finanțe la London Metropolitan University și are o experiență de peste 17 ani în administrarea afacerilor, din care o bună parte în industria utilităților. În ultimii ani, a atras mai multe runde de finanțare pentru Ogre AI, inclusiv o investiție de 625.000 euro de la Soulmates Ventures și o rundă de 2 milioane euro condusă de Early Game Ventures, cu participarea MMC London și a unor investitori internaționali. Antreprenorul a intrat în atenția presei și prin relația sa cu actrița și modelul internațional Mădălina Ghenea, având o expunere publică rară pentru un profil altfel discret în peisajul tech românesc.

Sub conducerea sa, Ogre AI a dezvoltat cinci produse distincte pentru sectorul energetic, de la estimarea producției pentru surse regenerabile până la detectarea anomaliilor și fraudelor în consum. Printre clienții companiei se numără jucători importanți din industrie precum Verbund, Alliander, Alive Capital, Renovatio, E.ON și MVM Group.

În urmă cu doi ani, compania a câștigat titlul de Best StartUp la competiția CEE Startup Challenge organizată de Vestbee, una dintre cele mai importante platforme de conectare pentru start-up-uri și investitori din Europa Centrală și de Est. Platforma este deja prezentă pe piețele din Marea Britanie, România și Grecia.

Ce reprezintă platforma Ogre AI și cum funcționează?

Compania Ogre AI se descrie ca fiind un sistem avansat de prognoză a energiei, conceput pentru a valorifica inteligența artificială și învățarea autonomă, astfel încât să poată prevedea cererea și oferta de energie, pierderile și anomaliile. Se integrează cu sistemele existente de gestionare a energiei pentru a furniza prognoze precise, în timp real, care ajută întreprinderile să optimizeze utilizarea energiei, să minimizeze costurile și să îmbunătățească eficiența operațională.

Potrivit ogre.ai, platforma funcționează în trei etape cheie, respectiv integrarea datelor, în această etapă fiind colectate date în timp real din sistemele clientului, din trecut, dar și din surse externe. A doua etapă este cea de analiză bazată pe AI, unde se utilizează algoritmi patentați de învățare autonomă, pentru a analiza datele și pentru a oferi o prognoză cu privire la tendințele energetice. Și ultima etapă este cea de furnizare a informațiilor și a unei perspective aplicabile, în care se oferă recomandări strategice prin intermediul unui tablou de bord intuitiv pentru a ajuta clienții să optimizeze gestionarea energiei.

Iașul, în topul județelor cu proiecte europene în implementare

La nivelul județului Iași sunt în prezent 969 de proiecte în implementare în cadrul exercițiului financiar 2021–2027, cu un buget eligibil de peste 480,81 milioane euro. Fondurile europene provin din diverse programe operaționale, inclusiv cele regionale, de sănătate, educație, incluziune socială sau competitivitate. Ca număr de proiecte, Iașul se află pe locul doi la nivel național, după județul Mureș (1.000 de proiecte, buget de 2.307,82 milioane euro), însă ca valoare totală a contractelor semnate este cu mult sub județe ca Dolj, Sibiu, Brașov sau Constanța, potrivit platformei MySMIS 2021.

