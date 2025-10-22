Flacăra olimpică pentru JO de iarnă din 2026 va fi aprinsă în 26 noiembrie la Olympia

Flacăra olimpică a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 va fi aprinsă în data de 26 noiembrie, la Olympia, în Grecia, înainte de a începe periplul său prin Italia, relatează L’Equipe, preluat de news.ro.

La ora 11:00, miercuri, 26 noiembrie, flacăra olimpică pentru JO de la Milano-Cortina va fi aprinsă la Olympia, în Grecia. Apoi, va începe o călătorie de nouă zile şi aproximativ 2.200 km în Grecia, care se va încheia în 4 decembrie la Atena cu ceremonia de predare a flăcării la stadionul Panathinaikos, cu comitetul de organizare Milano-Cortina 2026.

Apoi, flacăra va pleca spre Roma, oraşul de start al ştafetei care va traversa cele 20 de regiuni şi 110 provincii italiene într-o călătorie de aproximativ 12.000 km şi 10.000 de purtători ai torţei. Flacăra va petrece Crăciunul la Napoli şi Anul Nou la Bari. În 26 ianuarie 2026, flacăra olimpică se va întoarce la Cortina d’Ampezzo, exact la 70 de ani după deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă din 1956.

Călătoria se va încheia la Milano, pe stadionul San Siro, în 6 februarie, ziua ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, care se vor încheia la 22 februarie la Arena din Verona.

În acest oraş va avea loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă, în 6 martie (care se vor încheia la 15 martie). Acest lucru a stârnit multe discuţii, deoarece Verona este foarte departe de locurile de desfăşurare a competiţiilor şi nu le va permite para-sportivilor să ajungă acolo, deoarece probele vor începe a doua zi.

