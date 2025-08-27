Flavia Groșan, pusă la zid de un reputat universitar ieșean. Doctorița antivaccinistă a inflamat rețelele sociale susținând că un pacient i s-a îmbolnăvit după ce a făcut sex cu o tânără vaccinată anti-Covid

Medicul orădean Flavia Groșan a stârnit din nou scandal în spațiul public după ce, într-o postare pe Facebook, a susținut că un tânăr nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după o relație intimă cu o femeie vaccinată anti-COVID. Una din cele mai dure și documentate reacții a venit de la un reputat medic și universitar ieșean, stabilit în SUA.

Dr. Flavia Groșan a invocat așa-numitul fenomen de „shedding” – transfer al proteinelor spike de la persoanele vaccinate către cele nevaccinate, prin expunere fizică și fluide corporale. Declarațiile au fost catalogate imediat drept fake news medical de către Societatea Română de Pneumologie, în timp ce Colegiul Medicilor Bihor a anunțat declanșarea unei anchete disciplinare, considerând că este vorba despre „erori grave, fără fundament științific”. De asemenea, rectorul UMF Cluj, Anca Dana Buzoianu, a subliniat că vaccinurile nu conțin virus viu, iar proteina spike este produsă doar temporar pentru stimularea imunității, fiind biologic imposibilă transmiterea ei către parteneri.

„O minciună sfruntată promovată cu o nesimțire crasă”

O poziție tranșantă a venit și din partea reputatului medic ieșean Cristian Apetrei, profesor de virologie și boli infecțioase la Universitatea din Pittsburgh, SUA. Specialistul, cu peste 250 de articole științifice publicate și o carte despre infodemie apărută în 2024, a reacționat vehement.

„Această postare este o minciună sfruntată promovată cu o nesimțire crasă în spațiul public. Sugestia că ar exista shedding prelungit al ARNm este ridicolă și debilă. ARNm este instabil, chiar și în formele modificate, și nu există niciun studiu care să dovedească persistența lui în organism. Studiile care au documentat cea mai îndelungată prezență a mARN după vaccinare au arătat persistența pentru aproape o lună IN GANGLIONI. mARN nu se poate transmite prin secreții vaginale sau spermă dacă e în ganglioni”, a declarat acesta pentru „Ziarul de Iași”.

„Orice precupeață de la piață vă poate spune ce-i trece prin minte”

Profesorul a explicat că ARNm-ul nu pătrunde în nucleu și nu poate fi integrat în ADN-ul uman, subliniind că asemenea confuzii denotă „carențe majore de cunoștințe de bază”. În plus, el a atras atenția că în toată istoria expunerii umanității la virusuri ARN nu există nicio dovadă a integrării acestora în genomul uman.

„Sugestia că mARN este integrat in AND-ul gazdei demonstrează carențe majore de cunoaștere. Copiii învață încă din liceu că informația genetică a celulei este stocată in ADN si că ADN-ul se află în nucleu. Înconjurat de o membrană. mARN nu pătrunde în nucleu. Se multiplică în citoplasmă. Singurul ADN care nu este localizat în interiorul celulei este ADN-ul mitocondrial. Mitocondriile au membrane nucleare care împiedică pătrunderea în mitocondrie a elementelor citoplasmatice. Nu există rapoarte ale integrării mARN în ADN-ul mitocondrial”, a explicat specialistul.

Virologul a ținut să precizeze că în general, virusurile au capacitatea de a se integra în ADN. Dar numai virusurile ADN (ca herpesvirusurile sau papillomavirusurile). Nu și cele ARN.

„Unele dintre virusurile ARN au ceea ce numim polaritate pozitivă (i.e., sunt formate din mARN). Cu toate acestea, în întreaga istorie a umanității, adică de la Australopithecus încoace, 4.5 milioane de ani, nu avem nici o evidență a integrării virusurilor ARN de polaritate pozitivă în genoamele umane. Ori noi suntem expuși-fiecare dintre noi-la virusuri ARN măcar odată pe an, când facem infecții respiratorii sau digestive. Despre asta vorbim. Orice altceva este gargară lipsită de o înțelegere elementară a științei. Orice precupeață de la piață vă poate spune ce-i trece prin minte, dar asta nu înseamnă că acele afirmații au valoarea de adevăr științific a postulatelor lui Koch”, a subliniat acesta.

„Au murit oameni refuzând oxigen”

Cristian Apetrei a reamintit și efectele dramatice ale discursului public al Flaviei Groșan din timpul pandemiei.

„Prostiile pe care ea le-a susținut nu au fost lipsite de consecințe. În valul 4 al pandemiei, au murit oameni refuzând oxigen, deși aveau o saturație catastrofică, pentru că o auziseră pe Flavia Groșan debitându-și idioțiile la televizor. «Schema secretă» de tratament cu antibiotice dovedea nu doar incompetență crasă, ci și neînțelegerea unor principii elementare ale științei”, a adăugat profesorul.

Acesta atrage atenția că medicii care promovează conspirații și dezinformări ar trebui decăzuți din dreptul de a profesa, întrucât „au făcut rău în pandemie și continuă să facă rău în prezent”.

„Medicii care spun că «serul anti-COVID» (NB: o formulare care dovedește lipsa de calificare profesională) nu este vaccin și produce efecte secundare majore, care propagă pe mediile sociale minciuni sfruntate, ar trebui decăzuți din dreptul de a profesa medicina. Ei au făcut rău în pandemie, când, din cauza prostiilor pe care le-au spus, au murit zeci de mii de oameni. Inclusiv membri ai familiilor lor. Ei fac rău și în prezent. Cel mai relevant exemplu este acela al omului politic Răzvan Constantinescu, care și-a pierdut de mult orice credibilitate profesională pentru toate prostiile pe care le-a spus. În urmă cu ceva timp, el cerea ca vaccinații anti-COVID să înceapă tratamente anticoagulante. Ceea ce este… criminal. Varfarina, unul dintre cele mai cunoscute anticoagulante, a fost inițial descoperit ca otravă pentru șobolani. Efectele sale secundare majore sunt de ordinul 1/10. Efectele secundare ale vaccinurilor sunt de ordinul 1/100.000. Judecați și singuri”, a adăugat specialistul.

Dr. Apetrei: Breasla este însă la fel de vinovată

Între timp, Flavia Groșan a revenit asupra postării inițiale, afirmând că a preluat textul de la altcineva și că nu are argumente științifice pentru afirmațiile făcute, ștergând ulterior mesajul. Totuși, cazul rămâne pe masa Colegiului Medicilor Bihor, care urmează să decidă dacă va aplica sancțiuni disciplinare.

„Flavia Grosan se face vinovată de promovarea unor minciuni sfruntate în spațiul public. Breasla este însă la fel de vinovată deoarece, data trecută când Flavia și-a exercitat efectele secundare nocive în spațiul public, a mângâiat-o pe creștet, în loc s-o sancționeze sever imediat”, a conchis medicul ieșean.

