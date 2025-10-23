„Flori de Toamnă” 2025 – Tradiția culorilor de toamnă la Grădina Botanică din Iași revine din acest weekend. Vedetele ediției: ardeii iuți ornamentali

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași anunță deschiderea celei de-a 49-a ediții a expoziției „Flori de Toamnă”, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate naturii și pasionaților de horticultură. Expoziția va fi deschisă publicului începând de sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 10.00, și va putea fi vizitată până pe 16 noiembrie 2025, zilnic, între orele 9.00 și 18.00.

Deschidere oficială are loc însă vineri, într-un eveniment dedicat invitaților Universității „Alexandru Ioan Cuza”, care va fi marcat de un moment artistic special. Deschiderea pentru public va fi sâmbătă dimineață.

Ediția din acest an se desfășoară sub genericul „Biofilii vegetale”, invitând publicul să redescopere legătura profundă dintre om și natură. Organizatorii propun vizitatorilor o incursiune în lumea plantelor, evidențiind rolul grădinăritului ca terapie vegetală, o activitate care contribuie la reducerea stresului, a anxietății și la îmbunătățirea stării mentale. Conceptul de „biofilie” (din grecescul bios – viață, philia – iubire) reflectă această conexiune subconștientă a omului cu viața vegetală și animală, o trăsătură adânc înrădăcinată în natura umană.

Expoziție impresionantă de crizanteme

Potrivit unui comunicat, în cadrul expoziției din acest an, vor fi prezentate 463 de taxoni din genul Chrysanthemum, provenind din flora spontană a diferitelor continente. Vizitatorii vor putea admira 226 varietăți horticole de crizanteme pentru floare tăiată (Chrysanthemum grandiflorum) și 212 varietăți de tufănele (Chrysanthemum indicum), între care se regăsesc soiuri românești și internaționale.

Crizantemele sunt expuse sub forme spectaculoase: pomi, cascade, piramide și spirale, care evidențiază rafinamentul tehnicilor horticole clasice și moderne folosite de specialiștii Grădinii Botanice.

Celebrii ardei iuți

Un alt punct de atracție îl reprezintă colecția de ardei iuți decorativi, alcătuită din 11 specii și subspecii ale genului Capsicum. Printre acestea se numără cei cinci taxoni parentali, dar și specii sălbatice cu valoare științifică, precum Capsicum chacoense, C. nigrum și C. rhomboideum. Vizitatorii vor descoperi 150 de soiuri de ardei, inclusiv șase varietăți nou introduse în colecție: Chocobelle, Jalapeño Lemon Spice, Mushroom Yellow, Radja, Crumply Salmon și Lila Luzi.

Vor fi expuse și unele dintre cele mai iuți soiuri din lume, recunoscute oficial de Cartea Recordurilor: Carolina Reaper (2.200.000 SHU), Trinidad Moruga Scorpion (2.000.000 SHU), 7 Pot Douglah (1.800.000 SHU) și 7 Pot Brain Yellow (1.200.000 SHU). Nu va lipsi nici Aji Charapita, considerat cel mai scump ardei iute din lume, apreciat în gastronomie pentru aroma sa deosebită.

Tigve și dovleci speciali

În complexul de sere, vizitatorii vor putea admira o colecție spectaculoasă de 268 de specii, soiuri și hibrizi de dovleci și tigve, printre care se numără tărtăcuța șarpe, bureții vegetali, castraveții țepoși africani și mexicani, insulina vegetală sau castravetele amar. Acestea provin din Asia, America de Sud și Africa și sunt apreciate pentru valoarea lor alimentară, medicinală și ornamentală.

În spațiile exterioare, expoziția reunește 121 de taxoni de varză și plante înrudite, prezentând varietăți alimentare și ornamentale, precum „Crane Carmin” și „Rainbow Candy Crush”, alături de hibrizi de conopidă precum „Clementine” și „Graffiti”.

Doamna Toamnă, simbolul expoziției

Ca în fiecare an, vedeta expoziției va fi „Doamna Toamnă”, o creație artistică realizată integral din flori și resturi vegetale. Pentru al șaptelea an consecutiv, personajul simbolic va fi prezent în expoziție într-o nouă ținută, originală și expresivă, care reflectă creativitatea echipei Grădinii Botanice.

Expoziția „Flori de Toamnă” 2025 va putea fi vizitată zilnic, în perioada 25 octombrie – 16 noiembrie 2025, între orele 9.00 și 18.00.

Bilet individual: 20 lei

Studenți, pensionari și grupuri (minimum 10 persoane): 15 lei

Elevi (individual sau în grup), profesori și însoțitori: 5 lei

Accesul pentru fotografii este liber, iar vizitatorii sunt încurajați să surprindă în imagini farmecul toamnei și frumusețea speciilor expuse.

Publicitate și alte recomandări video