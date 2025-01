Florian Bichir, fost membru CNSAS: „Mama lui Călin Georgescu a fost membră a Mişcării Legionare”

Florian Bichir a declarat în emisiunea Check Media, de la B1TV, că potrivit unor documente CNSAS, mama lui Călin Georgescu a fost legionară şi a făcut parte dintr-un cuib, în timp ce era funcţionară la Ministerul Agriculturii.

„Am documentele de ani de zile. S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidenţial, unde eşti înscris în mişcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune aşa: Sunt înscrisă în Mişcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica. E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae”, a declarat Bichir.