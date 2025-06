Florian Wirtz s-a transferat la FC Liverpool pentru 116 milioane lire sterline

Florian Wirtz (22 de ani) a semnat un contract pe termen lung cu The Reds, contract care, conform presei, engleze, ar fi pentru o perioadă de cinci ani. Tot vineri, înaintea oficializării transferului, Wirtz a efectuat un control medical.

Acordul dintre cele două cluburi include o sumă garantată de 100 milioane de lire sterline şi alte 16 milioane de lire sterline în bonusuri. Dacă aceste bonusuri vor fi plătite, atunci transferul lui Wirtz va deveni cel mai scump din istoria Premier League, depăşindu-l pe cel al lui Enzo Fernandez, de la Benfica la Chelsea, în 2023, pentru 107 milioane de lire sterline.

Wirtz, al cărui număr de pe tricou va fi anunţat mai târziu, spune că vrea să câştige „totul în fiecare an” cu Liverpool: „Sezonul trecut au câştigat Premier League, aşa că obiectivul meu este cu siguranţă să câştig din nou titlul şi, de asemenea, să ajung cât mai departe în Liga Campionilor. Sunt foarte ambiţios şi sunt foarte încântat că am o nouă aventură în faţă. Acesta a fost, de asemenea, un punct important: m-am gândit că vreau să am ceva complet nou, să ies din Bundesliga şi să mă alătur Premier League. Voi vedea cum pot performa aici. Sper să pot da tot ce pot. Am vorbit şi cu câţiva jucători care au jucat acolo şi mi-au spus că este perfect pentru mine şi fiecare teren este perfect, te poţi bucura de fiecare partidă. Abia aştept să joc primul meu meci”, a declarat Florian Wirtz.

